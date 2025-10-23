Melissa se convertirá en un huracán “monstruo” y amenaza con impactar como categoría 4

Melissa amenaza con convertirse en un huracán que podría alcanzar las categorías de 4 o 5 durante su trayectoria en el océano Atlántico, lo que la haría un verdadero “monstruo” climatológico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH, por sus siglas en inglés), Melissa avanza lentamente sobre el centro del mar Caribe y se prevé que se intensifique a un huracán mayor en pocos días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿En dónde impactará Melissa?

Hasta el momento se desconoce en dónde impactará Melissa, sin embargo, según los pronósticos avanzaría rumbo a Jamaica y Haití. Sus efectos podrían afectar gravemente a las regiones y provocar inundaciones, así como deslizamientos de tierra, por lo que recomienda a la población mantenerse alerta.

¿Cuál es la trayectoria en tiempo real de Melissa?

A través de la plataforma Windy , especializada en fenómenos meteorológicos se puede observar en tiempo real el ciclón Melissa, así como su gran masa sobre el océano, así como las corrientes de viento y agua que influyen.

¿Cómo será la evolución de Melissa como huracán?

De acuerdo con el NHC, Melissa se está reorganizando y se espera que comience a intensificarse pronto. Las fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales se registrarán en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana.

Tropical Storm #Melissa Advisory 9: Melissa Reorganizing and Expected to Begin Intensifying Soon. Heavy Rains and Life-Threatening Flooding Expected For Portions Of Hispaniola and Jamaica Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2025

Melissa podría alcanzar la categoría 4 como huracán a inicios de la siguiente semana e impactar de manera catastrófica. Sin embargo, hay probabilidades de que cambie de rumbo o se degrade.