La lista completa de medicamentos que los enfermeros podrán recetar a partir de octubre 2025
Una reforma legal autoriza a enfermos y enfermas a prescribir una amplia lista de medicamentos, en ciertos casos específicos. Te contamos los detalles.
Los enfermeros, enfermeras, pasantes o quienes estén haciendo su servicio local ya cuentan con la facultad para recetar medicamentos , de acuerdo con lo establecido en un reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva reforma autoriza a los enfermeros y enfermeras a prescribir medicamentos en ciertas ocasiones específicas, que es muy importante considerar.
¿En qué casos pueden recetar medicamentos los enfermeros?
El decreto publicado en el DOF, el martes 21 de octubre, señala en el artículo 28 BIS de la Ley General de Salud, que podrán recetar medicamentos las y los licenciados en Enfermería, así como los pasantes y en servicio social de las siguientes carreras:
- Con Licenciatura en Enfermería
- Pasantes de la carrera de Medicina
- Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática
- Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista
- Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura
Los casos en los que los enfermeros y enfermeras podrán recetar medicamentos son los siguientes:
- Prescripción Inicial o Autónoma: En el caso de que no se encuentre un médico, médico homeópata, cirujano dentista, que pueda realizar la valoración, diagnóstico y prescripción correspondiente.
- Prescripción colaborativa: Para dar continuidad al tratamiento prescrito previamente por un médico , médico homeópata, cirujano dentista, persona licenciada en enfermería o pasante de alguna de dichas carreras.
Lista de medicamentos que pueden prescribir las enfermeras y enfermeros
De acuerdo con el DOF, las personas pasantes de Enfermería de nivel licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que se dividen en 22 grupos y la Categoría VI Nutriología. Algunos de los medicamentos que podrán prescribir los enfermeros son los siguientes:
Grupo 1. Analgesia
- Ácido acetilsalicílico
- Ibuprofeno
- Metamizol sódico
- Paracetamol
Grupo 3. Cardiología
- Ácido acetilsalicílico
- Amlodipino
- Apixaban
- Bisoprolol
- Canagloflozina
- Candesartán
- Captopril
- Clortalidona
- Dapagliflozina
- Empaglifozina
- Enalapril
- Eplerenona
- Espirinolactona
- Felodipino
- Hidralazina
- Ibersartán
- Labetalol
- Lisinopril
- Losartán
- Metildopa
- Metoprolol
- Nifedipino
- Olmesartán
- Perindopril
- Prazosina
- Propanolol
- Ramipril
- Telmisartan
- Trinitrato de glicerilo
- Valsartán
- Verapamilo
Grupo 8. Gastroenterología
- Aluminio
- Aluminio y Magnesio
- Bismuto
- Butilhioscina o Hioscina
- Butilhioscina-Metamizol
- Lactulosa
- Loperamida
- Magnesio
- Metoclopramida
- Misoprostol
- Pantoprazol o Rabeprazol u Omeprazol
- Plantago ovata- Senósidos A y B
- Plántago psyllium
- Polietilenglicol
- Senósidos A-B
Puedes revisar la lista completa de medicamentos que podrán recetar los enfermeros y enfermeras a partir de octubre de 2025 en este ENLACE .
