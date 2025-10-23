La lista completa de medicamentos que los enfermeros podrán recetar a partir de octubre 2025

Los enfermeros, enfermeras, pasantes o quienes estén haciendo su servicio local ya cuentan con la facultad para recetar medicamentos , de acuerdo con lo establecido en un reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La nueva reforma autoriza a los enfermeros y enfermeras a prescribir medicamentos en ciertas ocasiones específicas, que es muy importante considerar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué casos pueden recetar medicamentos los enfermeros?

El decreto publicado en el DOF, el martes 21 de octubre, señala en el artículo 28 BIS de la Ley General de Salud, que podrán recetar medicamentos las y los licenciados en Enfermería, así como los pasantes y en servicio social de las siguientes carreras:

Con Licenciatura en Enfermería

Pasantes de la carrera de Medicina

Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática

Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista

Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura

ENFERMERÍA ahora puede Prescribir Medicamentos 💉 💊



¿Que pros y contras podriamos resaltar?



Se publica en el Diario Oficial de la Federación un importante Acuerdo que permite a licenciados en Enfermería y pasantes en servicio social de las carreras señaladas en el artículo… pic.twitter.com/0LacBA8uNG — Orlando RPN (@OrlandoRPN) October 22, 2025

Los casos en los que los enfermeros y enfermeras podrán recetar medicamentos son los siguientes:

Prescripción Inicial o Autónoma : En el caso de que no se encuentre un médico , médico homeópata, cirujano dentista, que pueda realizar la valoración, diagnóstico y prescripción correspondiente.

: En el caso de que no se encuentre un , médico homeópata, cirujano dentista, que pueda realizar la valoración, diagnóstico y prescripción correspondiente. Prescripción colaborativa: Para dar continuidad al tratamiento prescrito previamente por un médico

Lista de medicamentos que pueden prescribir las enfermeras y enfermeros

De acuerdo con el DOF, las personas pasantes de Enfermería de nivel licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que se dividen en 22 grupos y la Categoría VI Nutriología. Algunos de los medicamentos que podrán prescribir los enfermeros son los siguientes:

Grupo 1. Analgesia



Ácido acetilsalicílico Ibuprofeno Metamizol sódico Paracetamol

Grupo 3. Cardiología



Ácido acetilsalicílico

Amlodipino

Apixaban

Bisoprolol

Canagloflozina

Candesartán

Captopril

Clortalidona

Dapagliflozina

Empaglifozina

Enalapril

Eplerenona

Espirinolactona

Felodipino

Hidralazina

Ibersartán

Labetalol

Lisinopril

Losartán

Metildopa

Metoprolol

Nifedipino

Olmesartán

Perindopril

Prazosina

Propanolol

Ramipril

Telmisartan

Trinitrato de glicerilo

Valsartán

Verapamilo

Grupo 8. Gastroenterología



Aluminio

Aluminio y Magnesio

Bismuto

Butilhioscina o Hioscina

Butilhioscina-Metamizol

Lactulosa

Loperamida

Magnesio

Metoclopramida

Misoprostol

Pantoprazol o Rabeprazol u Omeprazol

Plantago ovata- Senósidos A y B

Plántago psyllium

Polietilenglicol

Senósidos A-B

Puedes revisar la lista completa de medicamentos que podrán recetar los enfermeros y enfermeras a partir de octubre de 2025 en este ENLACE .