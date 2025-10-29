La verdad sobre los permisos laborales para cuidar mascotas en México

En México las mascotas son consideradas como miembros de la familia debido al gran lazo de amistad y amor que existe, es por ello que la política busca impulsar permisos laborales para cuidar a estos animales.

El Congreso de la Unión está debatiendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) enfocada en el cuidado de los animales de compañía en caso de que se sientan mal o tengan que someterse a una cirugía.

¿Qué propone la iniciativa?

La iniciativa propone otorgar un permiso con goce de sueldo de hasta 2 días al año a los empleados que tengan mascotas para que le proporcionen ayuda urgente de ser necesario.

La propuesta de reforma al Artículo 132 de la LFT beneficiaría a los animales que acompañan a los humanos, es decir no solamente perros, sino también gatos, conejos, tortugas, peces, etc.

¿Cómo se entregarían los permisos laborales?

De acuerdo con la senadora Sasil de León Villard, quien propuso la iniciativa, dijo que la presencia de animales de compañía ha cobrado una gran relevancia como fuente de bienestar mental y emocional para millones de personas.

Ante ello, estos permisos son necesarios en caso de las mascotas se enfermen, tengan cirugías, en caso de adopciones o requieran cuidados especiales.

¿Cuál sería el requisito para obtener un permiso laboral?

Para que al trabajador se le entregue el permiso sería necesario presentar una justificación del motivo por el cual se ausentará en los próximos días.

