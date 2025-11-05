inklusion.png Sitio accesible
Nota

Estos trabajadores recibirán menos aguinaldo en 2025

Ya se acerca la fecha del pago del aguinaldo y para que no te tome por sorpresa, te decimos qué trabajadores recibirán menos dinero este 2025.

Pago de aguinaldo 2025
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores pues es un ingreso extra que ayuda para cerrar el año; sin embargo, hay un grupo de trabajadores que recibirán menos dinero del que deberían, aquí te decimos las razones.

Trabajadores que recibirán menos aguinaldo

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet ), los empleados que recibirán menos aguinaldo:

  • Los que hayan solicitado un adelanto de aguinaldo
  • Quienes deban pagar pensiones alimenticias

En cualquier otra situación, el descuento del pago es ilegal y debe denunciarse ante la Profedet.

Vales de despensa de casi 15 mil pesos como aguinaldo
¿Qué trabajadores no reciben aguinaldo?

Además, es importante mencionar que aunque el aguinaldo es un derecho, existen algunas excepciones contempladas en la ley y señalan que no recibirán el pago:

  • Personas que trabajan por honorarios sin relación subordinada
  • Prestadores de servicios independientes o freelancers
  • Comisionistas autónomos que no dependen directamente del patrón
  • Socios o cooperativistas que reciben utilidades y no salario
  • Servidores públicos eventuales
  • Becarios o pasantes
¿Cuándo pagarán el aguinaldo del IMSS e ISSSTE este 2025?
¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo , el pago del aguinaldo debe ser antes del 20 de diciembre de cada año. El monto mínimo que debe pagarse a las personas trabajadoras por el aguinaldo es equivalente a 15 días de salario, si no se trabajó el año completo debe otorgarse la parte proporcional.

En el caso de las personas cuya relación de trabajo termine antes de dicha fecha deberán recibir el pago correspondiente como parte de su liquidación o finiquito. Si los trabajadores tienen un salario fijo, el cálculo debe hacerse con el salario cuota diaria sin incluir otro ingreso.

Además, es importante destacar que el pago del aguinaldo no puede ser en especie, debe pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal.

En esto gastan su aguinaldo los mexicanos

[VIDEO] Según una agencia de investigación de mercados, en México, más del 50% de las personas utilizan el aguinaldo para comprar la cena navideña; el 40% para pagar deudas.

Economía
