Estos trabajadores recibirán menos aguinaldo en 2025
Ya se acerca la fecha del pago del aguinaldo y para que no te tome por sorpresa, te decimos qué trabajadores recibirán menos dinero este 2025.
El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores pues es un ingreso extra que ayuda para cerrar el año; sin embargo, hay un grupo de trabajadores que recibirán menos dinero del que deberían, aquí te decimos las razones.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Trabajadores que recibirán menos aguinaldo
De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (
Profedet
), los empleados que recibirán menos aguinaldo:
- Los que hayan solicitado un adelanto de aguinaldo
- Quienes deban pagar pensiones alimenticias
En cualquier otra situación, el descuento del pago es ilegal y debe denunciarse ante la Profedet.
Llegó el aguinaldo; quiénes tienen derecho a los casi 15 mil pesos de vales
Este beneficio económico de casi 15 mil pesos se entregará en una sola exhibición, aquí te decimos quienes y cuándo lo recibirán.
¿Qué trabajadores no reciben aguinaldo?
Además, es importante mencionar que aunque el aguinaldo es un derecho, existen algunas excepciones contempladas en la ley y señalan que no recibirán el pago:
- Personas que trabajan por honorarios sin relación subordinada
- Prestadores de servicios independientes o freelancers
- Comisionistas autónomos que no dependen directamente del patrón
- Socios o cooperativistas que reciben utilidades y no salario
- Servidores públicos eventuales
- Becarios o pasantes
Fecha de pago del aguinaldo de los jubilados del IMSS e ISSSTE
El aguinaldo del ISSSTE se realizará en dos partes para que los jubilados tengan recursos económicos después decembrinas; este será el monto que recibirán este 2025.
¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?
Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo , el pago del aguinaldo debe ser antes del 20 de diciembre de cada año. El monto mínimo que debe pagarse a las personas trabajadoras por el aguinaldo es equivalente a 15 días de salario, si no se trabajó el año completo debe otorgarse la parte proporcional.
En el caso de las personas cuya relación de trabajo termine antes de dicha fecha deberán recibir el pago correspondiente como parte de su liquidación o finiquito. Si los trabajadores tienen un salario fijo, el cálculo debe hacerse con el salario cuota diaria sin incluir otro ingreso.
Además, es importante destacar que el pago del aguinaldo no puede ser en especie, debe pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal.
En esto gastan su aguinaldo los mexicanos
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.