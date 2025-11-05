Estos trabajadores recibirán menos aguinaldo en 2025

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores pues es un ingreso extra que ayuda para cerrar el año; sin embargo, hay un grupo de trabajadores que recibirán menos dinero del que deberían, aquí te decimos las razones.

Trabajadores que recibirán menos aguinaldo

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet ), los empleados que recibirán menos aguinaldo:



Los que hayan solicitado un adelanto de aguinaldo

Quienes deban pagar pensiones alimenticias

En cualquier otra situación, el descuento del pago es ilegal y debe denunciarse ante la Profedet.

¿Qué trabajadores no reciben aguinaldo?

Además, es importante mencionar que aunque el aguinaldo es un derecho, existen algunas excepciones contempladas en la ley y señalan que no recibirán el pago:

Personas que trabajan por honorarios sin relación subordinada

Prestadores de servicios independientes o freelancers

Comisionistas autónomos que no dependen directamente del patrón

Socios o cooperativistas que reciben utilidades y no salario

Servidores públicos eventuales

Becarios o pasantes

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo , el pago del aguinaldo debe ser antes del 20 de diciembre de cada año. El monto mínimo que debe pagarse a las personas trabajadoras por el aguinaldo es equivalente a 15 días de salario, si no se trabajó el año completo debe otorgarse la parte proporcional.

En el caso de las personas cuya relación de trabajo termine antes de dicha fecha deberán recibir el pago correspondiente como parte de su liquidación o finiquito. Si los trabajadores tienen un salario fijo, el cálculo debe hacerse con el salario cuota diaria sin incluir otro ingreso.

Además, es importante destacar que el pago del aguinaldo no puede ser en especie, debe pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal.

