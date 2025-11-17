¡Hola, Frente Frío 15! Las bajas temperaturas no ceden en México y se aproxima la nieve

El Frente Frío 15 continúa su avance hacia el noroeste de México y, aunque aún no ingresará de lleno al país, su cercanía ya comienza a generar efectos en conjunto con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Estas condiciones, apoyadas por las corrientes en chorro polar y subtropical, provocarán un descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias en Baja California y Sonora.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las sierras de Baja California y el norte de Sonora existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve debido al aire frío asociado al sistema que se mantiene al borde del territorio mexicano.

Frente Frío 14 aún genera rachas de viento; se alejará por la noche

A la par del acercamiento del nuevo sistema frontal, el Frente Frío 14 todavía ocasionará fuertes rachas de viento en el norte del país. Su interacción con la corriente en chorro subtropical fortalecerá vientos de hasta 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, este sistema continuará desplazándose hacia el sur de Estados Unidos durante la noche de lunes, por lo que dejará de generar efectos en México.

Canales de baja presión activan lluvias en sur, sureste y centro del país

En el occidente, sur y sureste, los canales de baja presión, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias y chubascos.

Chiapas registrará precipitaciones puntuales fuertes, mientras que estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos.

En el centro del país, incluido el Valle de México, se prevén lluvias aisladas y ambiente fresco a frío, especialmente por la mañana y la noche.

Temperaturas extremas: desde calor intenso hasta heladas severas

A pesar del ambiente invernal en el norte, varios estados del occidente, sur y noreste alcanzarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Para el lunes se prevén #Lluvias fuertes en zonas de #BajaCalifornia y #Chiapas, y para el martes en regiones de Baja California, #Sonora, #Guerrero, #Oaxaca y Chiapas. Consulta más información para los siguientes 4 días en #México en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/91m1GVDuKf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2025

Por el contrario, las zonas serranas del noroeste y norte enfrentarán mínimas que oscilarán entre -10 y -5 °C, con probabilidad de heladas. Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala también registrarán valores por debajo de 0 °C al amanecer del martes.

El frío no cede en el país

Aunque en buena parte de la República dominará un cielo despejado, el ambiente frío a muy frío seguirá presente en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del SMN, extremar precauciones ante vientos fuertes y proteger a la población vulnerable ante posibles heladas y condiciones invernales reforzadas por la aproximación del Frente Frío 15.

