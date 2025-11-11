¡Evita la multa! Estos autos no circulan los martes según el programa Hoy No Circula

Si vives o conduces en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex), es importante que sepas qué autos no circulan los martes para evitar multas de tránsito y sanciones por el programa Hoy No Circula , vigente en el 2025.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), las restricciones del programa se basan en el color del engomado y el número de terminación de las placas. Es importante que los automovilistas sepan que se trata de un programa obligatorio y que no respetarlo puede costar una multa de hasta 2,500 pesos y la retención del vehículo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan los martes en CDMX y Edomex hoy 11 de noviembre?

El martes 11 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rosa, placas terminen en 7 y 8 y holograma 1 y 2.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

Esto significa que no pueden circular de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, dentro de las 16 alcaldías de la CDMX, los 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Megalópolis y, desde julio de 2025, también se aplica en 30 municipios del Valle de Toluca .

La restricción incluye tanto autos particulares, taxis, camiones, como motocicletas si no cuentan con el holograma adecuado. Solo están exentos los vehículos con holograma 0 o 00, así como los eléctricos o híbridos.

Consejos para evitar sanciones y cuidar el medio ambiente

Para evitar contratiempos, revisa siempre tu verificación vehicular, pues los hologramas determinan si puedes circular incluso en días restringidos. Además, puedes consultar las redes sociales de adn Noticias o el sitio web para conocer en tiempo real las condiciones ambientales y las restricciones del Hoy No Circula.

Cumplir con este programa no solo evitará que te sancionen con una multa severa, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire, sobre todo, en estos días en los que gran parte de la República mexicana estará afectada por el frente frío 13.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

