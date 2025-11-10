Requisitos par aplicar a la Beca Gertrudis Bocanegra y recibir apoyo económico

El Gobierno Federal anunció la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un nuevo apoyo económico para estudiantes que busca evitar la deserción escolar, así lo anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

La nueva beca para estudiantes forma parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, una estrategia gubernamental que tiene el objetivo de garantizar, entre muchas otras cosas, el derecho de los jóvenes a la educación. Te contamos los detalles de este nuevo apoyo económico para estudiantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la beca Gertudris Bocanegra?

Uno de los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consiste en garantizar que los jóvenes universitarios puedan continuar con sus estudios, con este objetivo en mente, se creará la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, con la que el gobierno federal pretende cubrir los gastos de transporte de 80 mil jóvenes estudiantes inscritos en universidades públicas de Michoacán.

Se abre una nueva beca en Michoacán la Gertrudis Bocanegra en apoyo al transporte de los 80 mil jovenes de educación media superior y construcción de 10 bachillerato tecnológicos nuevos y ampliación en 20.y 60 telebachilleratos a las zonas alejadas y 50 mil plazas universitarias pic.twitter.com/MbceUNZn4B — José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (@JASRA1) November 9, 2025

De acuerdo con lo informado por el titular de la SEP, la nueva beca Gertrudis Bocanegra comenzará a implementarse, a partir del 2026. No obstante, hasta el momento, no se han dado ha conocer cuáles serán los montos que los estudiantes recibirán de manera mensual o bimestral.

¿Cómo hacer el registro para la Beca Gertrudis Bocanegra?

Hasta el momento, las autoridades escolares no han revelado cuál será el proceso de registro ni cuáles serán los documentos requeridos a los estudiantes universitarios.

Por ahora, solo se sabe que los beneficiarios deberán de ser jóvenes estudiantes de educación superior que estén inscritos en una universidad pública del estado de Michoacán. Asimismo, se conoce que la beca se enfocará únicamente en cubrir los gastos de transporte de los estudiantes.

Esta beca considera la ampliación de la matrícula de universitarios considerando la apertura de cinco nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

¿Quién es Gertrudis Bocanegra?

La nueva beca para estudiantes michoacanos recibió el nombre de Gertrudis Bocanegra, una mujer que fue una de las heroínas de la Independencia de México. Fue conocida como “La heroína de Pátzcuaro”, pues participó de manera activa durante el movimiento de independencia como espía de los insurgentes. Además, fue mensajera y recaudadora de fondos para la causa insurgente.

La valiente mujer fue arrestada y fusilada en 1817 por el ejército realista. Aunque fue solmetida a tortura, la insurgente jamás delató a sus compañeros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

