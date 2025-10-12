¿Qué se conmemora hoy domingo 12 de octubre en México?
México conmemora el Día de la Nación Pluricultural, recordatorio del mestizaje; la resistencia indígena y la diversidad cultural tras el Descubrimiento de América.
- El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a una isla caribeña, marcando el Descubrimiento de América
- Esto inició el mestizaje entre españoles, indígenas y africanos, base de la hispanidad en México
- Tradicionalmente celebrado como Día de la Raza, esta fecha honraba la fusión étnica y cultural
- Desde 2020, renombrado Día de la Nación Pluricultural por decreto oficial, enfatiza la resistencia indígena contra la colonización
- Asimismo, se reconoce a los pueblos originarios como pilares de la identidad mexicana diversa
- En México, no es festivo oficial, pero se realizan actividades educativas, manifestaciones y reflexiones
- Esta conmemoración invita a valorar la hispanidad mestiza, el encuentro de dos mundos y la diversidad étnica