¿Qué se conmemora hoy domingo 12 de octubre en México?

México conmemora el Día de la Nación Pluricultural, recordatorio del mestizaje; la resistencia indígena y la diversidad cultural tras el Descubrimiento de América.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a una isla caribeña, marcando el Descubrimiento de América
  • Esto inició el mestizaje entre españoles, indígenas y africanos, base de la hispanidad en México
  • Tradicionalmente celebrado como Día de la Raza, esta fecha honraba la fusión étnica y cultural
  • Desde 2020, renombrado Día de la Nación Pluricultural por decreto oficial, enfatiza la resistencia indígena contra la colonización
  • Asimismo, se reconoce a los pueblos originarios como pilares de la identidad mexicana diversa
  • En México, no es festivo oficial, pero se realizan actividades educativas, manifestaciones y reflexiones
  • Esta conmemoración invita a valorar la hispanidad mestiza, el encuentro de dos mundos y la diversidad étnica
Efemérides
