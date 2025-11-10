Requisitos y link para hacer registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de la CONAVI

¿Quieres una casa? La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) lanzó el tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar que facilita la adquisición, construcción o mejora de una casa en México.

El programa busca que los mexicanos tengan derecho a una vivienda adecuada, sobre todo quienes no tienen una casa propia y tienen ingreso limitados.

¿Cuánto dura el registro de la "Vivienda para el Bienestar"?

El registro comenzó este lunes 10 de noviembre y estará vigente hasta 15 del mismo mes. Cuando concluya la convocatoria, la CONAVI revisará las solicitudes en un plazo de 20 días como máximo. Después publicará una lista de beneficiarios preseleccionados en la página oficial.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla de identidad del servicio militar

Comprobante de domicilio

CURP

Cumplir con la Cédula de Diagnóstico durante el registro y brindar información veraz



El registro también se puede realizar a través de los módulos ubicados a lo largo de las entidades. En el siguiente enlace podrás ver la dirección exacta de cada uno de ellos.

¿Quiénes pueden ser parte del programa de la CONAVI?

Mayores de 18 años o más: En caso de ser menor de edad debe tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa, concubina, padres y/hermanos)

Contar con un ingreso familias no mayor a 2 salarios mínimos (hasta 17 mil al mes)

No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto estatal o municipal de vivienda

No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgada en la CONAVI

Residir en una zona considerada como prioritaria

No tener vivienda propia

¿Eres de los seleccionados?

En caso de haber sido de los seleccionados el proceso será el siguiente:

Se te contactará vía telefónica para una visita domiciliaria

En la visita deberás proporcionar entregar documentos como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, carta de no derechohabiencia, comprobante de estado civil, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses), comprobante de ingresos o acta de declaración de ingresos



