¡Nuevas fechas! Requisitos indispensables para el registro de los vales Mercomuna en octubre

¿Te hacen falta mil pesos para completar el gasto? Entonces, aprovecha esta oportunidad y haz tu registro para ser uno de los beneficiarios de los vales de despensa del programa Mercomuna de la CDMX, pues hay nuevo registro en octubre.

Aunque la fecha exacta no se ha dado a conocer, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) tendrá inscripciones abiertas durante todo el mes de octubre.

¿Cómo me inscribo a Mercomuna 2025?

Es importante señalar que este programa no cuenta con módulos para hacer el registro, esto se lleva a cabo a través de las visitas Casa x Casa que realizan los servidores de la nación, por lo que es importante que te mantengas al pendiente si estás interesada o interesado en recibir este apoyo económico por parte del gobierno de la CDMX.

Los requisitos para el registro a los vales Mercomuna son los siguientes:

Residir en la Ciudad de México.

Tener de 19 a 56 años de edad.

Contar con INE vigente y con residencia en la CDMX.

Contar con un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cuánto van a dar de vales Mercomuna 2025?

Los vales Mercomuna es un apoyo que el gobierno de la CDMX otorga a las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Este beneficio tiene la finalidad de ayudar a las familias que viven en situación de pobreza en la capital del país logren comprar los productos de la canasta básica, mientras apoyan al comercio local.

Los vales Mercomuna mil pesos mensuales.

¿Dónde puedo canjear mis vales en Mercomuna?

Como te comentamos, uno de los objetivos primordiales de este programa social es apoyar a comercio local, por lo que los beneficiarios pueden canjear estos vales en:

Mercados públicos

Tienditas de la esquina

Comercios locales establecidos participantes

Tianguis

Pollerías y carnicerías

Verdulerías

Si tienes duda, puedes checar los comercios que canjean los vales Mercomuna en este ENLACE .

Consigue los documentos necesarios y manténte atento a la visita de los servidores de la nación a tu colonia, pues las inscripciones para los vales Mercomuna estarán abiertas durante el mes de octubre.