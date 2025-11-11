Frente frío 13 nos seguirá congelando y traerá lluvias torrenciales para el clima en México
El frío seguirá calando a las y los mexicanos según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para el clima de mañana en gran parte del territorio nacional.
No guardes tu cobijita de tigre pues el Frente Frío 13 seguirá impactando en gran territorio del país según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y traerá bajas temperaturas que azotarán a algunas zonas de México afectando el clima desde la mañana de este martes 11 de noviembre. Además la masa de aire provocará lluvias en algunas partes de la república.
¿Se pronostica frío en el clima del 11 de noviembre?
En estados como Durango y Chihuahua habrá temperaturas bajas de entre -10 y -15 grados a 5 grados centígrados mientras que en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz las temperaturas mínimas de -5 grados.
Mientras que en Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca se presentarán marcas de 0 a 5 grados.
¿Dónde hará calor?
Las temperaturas máximas en México se presentarán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa) donde el termómetro marcara entre 30 y 40 grados durante el día.
¿Dónde va a llover el 11 de noviembre?
Algunas zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo presentarán lluvias que van de fuertes a aisladas y con algunos chubascos.
