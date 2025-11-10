OFICIAL: Fecha exacta en la que inician las vacaciones de Navidad de la SEP

El fin de año está a la vuelta de la esquina y con él llegarán las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para las alumnas y los alumnos de las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que desde hace varios meses la dependencia informó cuándo empezaría este periodo de descanso para que los estudiantes puedan disfrutar de las fiestas en compañía de sus familias.

¿De cuándo a cuándo son las vacaciones de Navidad de la SEP?

Según lo estipulado en el calendario del ciclo escolar 2025 -2026 de la SEP las vacaciones de Navidad y Año Nuevo inician el viernes 19 de diciembre y el regreso a clases se dará el lunes 12 de enero de 2026. Con esto el alumnado gozará de tres semanas de descanso en invierno.

Cabe mencionar que para el mes de noviembre aún restan dos días de descanso para alumnos de educación básica de la SEP , el del 17 de noviembre, fecha en la que se recorre el descanso por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana en nuestro país.

El siguiente día de descanso de la SEP es el viernes 28 de noviembre fecha en la que se llevará a cabo la última junta de consejo técnico antes de terminar el 2025.

