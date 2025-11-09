Frente frío 13 provoca lluvias intensas, vientos y frío extremo en México este domingo

El frente frío 13 se desplaza rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional, acompañado de una masa de aire ártica que generará un marcado descenso de temperatura en amplias zonas del país durante este domingo 9 de noviembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema interactúa con un canal de baja presión y una vaguada polar, lo que traerá consigo lluvias intensas, fuertes rachas de viento y ambiente gélido en regiones del norte, centro y oriente, es decir, en la mayor parte del país.

El frente frío número 13 se aproximará e ingresará en el norte y noreste de #México. Más información ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/vvqBVtIM7v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2025

¿En qué estados habrá bajas temperaturas?

En estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central se prevé un amanecer con heladas y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -15 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Además, no se descarta la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote durante la madrugada del lunes.

Lluvias torrenciales en el sureste

El sistema frontal, en combinación con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz , Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones muy fuertes en Tabasco.

En Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y la Península de Yucatán se esperan lluvias fuertes, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Querétaro habrá intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles deslaves en zonas montañosas, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles crecidas de ríos y deslaves.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

También se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y oleaje de hasta tres metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, extendiéndose hacia el Golfo de Tehuantepec. En Tabasco y Campeche se esperan vientos con rachas de hasta 50 km/h.

Temperaturas extremas seguirán en el país

Mientras el norte y el centro del país enfrentan temperaturas cercanas a cero grados, en estados del Pacífico como Guerrero, Michoacán y Colima se mantendrán máximas de hasta 40 °C.

Esta variación térmica refleja el contraste entre la masa de aire polar y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades vulnerables por lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas.

