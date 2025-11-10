¿Te toca? Adelantan aguinaldo para estos trabajadores y aprovechar el Buen Fin 2025

El aguinaldo , una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores mexicanos, llegará antes de lo habitual para algunos sectores del país, especialmente los que trabajan en el sector público.

Este 2025, el Gobierno Federal decidió adelantar su entrega a partir del 10 de noviembre, con el propósito de incentivar la economía durante el Buen Fin , que se celebrará del 15 al 18 de noviembre.

¿Quiénes reciben el pago anticipado del aguinaldo?

De acuerdo con un decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pago anticipado del aguinaldo beneficiará a miles de trabajadores del Gobierno Federal.

La medida busca que los empleados públicos cuenten con liquidez suficiente para aprovechar las ofertas y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo interno.

Los trabajadores que podrán disfrutar de su aguinaldo antes del Buen Fin son:



Personal operativo de confianza

Personal de enlace y de mando

Trabajadores del Servicio Exterior Mexicano

Prestadores de servicios profesionales bajo el capítulo de Servicios Personales

Pensionados de dependencias gubernamentales

En cambio, los servidores públicos contratados bajo honorarios especiales no serán beneficiados con el adelanto, según se detalla en el documento oficial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de emitir los lineamientos que deberán seguir las distintas dependencias para garantizar el cumplimiento del decreto.

¿Trabajas en plataformas digitales? Pues ya te toca aguinaldo 💸. La reforma llegó con todo.



¿Trabajas en plataformas digitales? Pues ya te toca aguinaldo 💸. La reforma llegó con todo.

Si tienes dudas, te leemos en: 📩 plataformasdigitales@stps.gob.mx

Este te corresponde de aguinaldo en 2025

Según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), los empleados del sector público tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, dividido en dos partes: la primera antes del 15 de diciembre y la segunda antes del 15 de enero.

No obstante, el nuevo decreto permite que la primera parte se adelante hasta un mes, comenzando el 10 de noviembre.

Aguinaldo en el sector privado: fechas y obligaciones

Para los trabajadores del sector privado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre, con un mínimo equivalente a 15 días de salario.

Quienes tengan menos de un año de servicio deben recibir una parte proporcional según el tiempo trabajado. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y los empleadores que incumplan con el pago podrían enfrentar multas que van de cinco mil 657 a 565 mil 700 pesos por cada trabajador afectado.

Aunque el mínimo legal es de 15 días, el 80% de las grandes empresas en México otorga montos superiores, de acuerdo con la Encuesta de Compensación de AON, lo que refleja una práctica extendida de reconocer el esfuerzo laboral con incentivos adicionales.

Así será el Buen Fin 2025

Con esta medida, el Gobierno busca que el adelanto del aguinaldo funcione como un motor para la economía nacional, al fortalecer las ventas del Buen Fin y apoyar a millones de familias mexicanas en el cierre de año.

