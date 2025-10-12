Confirmado, este es el precio del Gas LP en CDMX y los estados del 12 al 18 de octubre de 2025

Durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2025, el costo del Gas LP en CDMX se mantiene uniforme en todas las alcaldías, con un precio máximo de 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, de acuerdo con la CRE.

Esto significa que, sin importar la zona, los capitalinos pagarán el mismo monto por este combustible doméstico.

Precios promedio por alcaldía:



Álvaro Obregón: $19.64 kg — $10.61 l

Azcapotzalco: $19.64 kg — $10.61 l

Benito Juárez: $19.64 kg — $10.61 l

Coyoacán: $19.64 kg — $10.61 l

Cuauhtémoc: $19.64 kg — $10.61 l

Gustavo A. Madero: $19.64 kg — $10.61 l

Iztacalco e Iztapalapa: $19.64 kg — $10.61 l

Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta: $19.64 kg — $10.61 l

Precio por cilindro de 20 kg y tanque estacionario de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

En la CDMX, un cilindro de 20 kilogramos costará aproximadamente $392.80 pesos, mientras que un tanque estacionario de 30 litros tendrá un costo cercano a $318.30 pesos.

En comparación, el Edomex presenta precios similares en municipios del Valle de México como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, con $19.64/kg y $10.61/l.

Por su parte, en Monterrey, el precio promedio se sitúa en $20.20 por kilo y $10.91 por litro, lo que representa un ligero incremento respecto a la capital del país.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los estados con los precios más bajos para esta semana son:



Chihuahua (Juárez): $17.91/kg — $9.67/l

Coahuila (Piedras Negras): $17.63/kg — $9.52/l

Chiapas (Tapachula): $18.88/kg — $10.19/l

Estos precios más accesibles se deben a la cercanía con las fronteras y a menores costos logísticos en transporte y distribución, según estimaciones de la CRE.

Estados con el precio del Gas LP más caro

Las entidades con los costos más elevados del país son:



Durango (Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro): $21.63 kg — $11.68 l

Jalisco (Colotlán y Huejúcar): $21.27 kg — $11.49 l

Baja California Sur (Comondú y Mulegé): hasta $23.25 kg — $12.56 l

Los altos precios en estas zonas se asocian a factores geográficos, como la lejanía de centros de abasto, así como al transporte marítimo en la península.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

En el Edomex, los municipios del Valle de México presentan precios iguales a la capital, mientras que las zonas del norte y sur registran ligeras variaciones:



Zona metropolitana:

Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla: $19.64 kg — $10.61 l Texcoco, Chimalhuacán, Valle de Chalco: $19.64 kg — $10.61 l

Zona norte y poniente:

Atlacomulco, Ixtlahuaca, Villa del Carbón: $19.40 kg — $10.48 l Toluca, Metepec, Zinacantepec: $19.99 kg — $10.80 l

Zona sur:

Valle de Bravo y Tejupilco: $19.77 kg — $10.68 l



En general, el Edomex mantiene una media estatal cercana a $19.60 por kilo, estable frente a la semana anterior.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

La CRE recomienda actuar de inmediato ante cualquier indicio de fuga de gas.

Sigue estos pasos oficiales:



Cierra la válvula del cilindro o tanque

No enciendas luces ni aparatos eléctricos

Abre puertas y ventanas para ventilar

Reporta al 911 o directamente a Protección Civil

Si es una instalación domiciliaria, contacta a tu proveedor autorizado

También puedes consultar irregularidades o precios indebidos en el portal oficial de la CRE.

