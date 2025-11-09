¡Por los cielos! Precio del huevo en CDMX, Edomex y NL superan los 40 pesos por kilo; costo por estado

A través de su informe semanal el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), dio a conocer que el precio del huevo en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Nuevo León seguirá por arriba de los 40 pesos por kilo, esto dependiendo de los establecimientos.

De acuerdo con lo mencionado en el informe del SNIIM, el precio cambiará dependiendo si el producto que se está buscando comprar es el rojo o el blanco, esto de conformidad con lo establecido por los locatarios en las centrales y mercados de abasto.

Precio del huevo en CDMX para la segunda semana de noviembre

Según con lo establecido en el informe semanal del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ), el precio del huevo en la CDMX irá de los 27.70 a los 46.00 pesos por kilo, esto dentro de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa.

Por otro lado, se mencionó que el huevo rojo se estará vendiendo entre los 35.90 y los 43.90 pesos por kilo, esto dependiendo de los establecimientos en donde se busque comprar el mismo.

Precio del huevo en Edomex para noviembre

En cuanto al Estado de México, el huevo se estará vendiendo entre los 38.00 y 40.00 los en la Central de Abasto del municipio de Ecatepec, el cual es uno de los más concurridos en la entidad mexiquense.

Por su parte, en el mismo establecimiento pero de Toluca, el precio del huevo rondará entre los 42.50 y los 42.90 pesos por cada kilo comprado por la población mexiquense.

Precio del huevo en Nuevo León

Dentro del estado de Nuevo León el SNIIM dio a conocer que el precio de este producto de gallina irá de los 38.00 a los 48.00 pesos, esto dentro de los establecimientos ubicados en la Central de Abasto del municipio de Guadalupe.

Por otro lado, en el Mercado de Abasto “Estrella” de San Nicolás de los Garza, el precio por cada kilo de huevo irá de los 42.00 a los 49.30 pesos en los próximos días de este mes de noviembre.

En cuanto al Mercado de Abasto de Santa Catarina, se estableció que el precio de este producto de gallina rondará entre los 41.50 y los 48.60 pesos por cada kilo.

Precio del huevo en México

Para conocer el precio de este producto esencial en la canasta en el resto de los estados de la República Mexicana, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del SNIIM.

