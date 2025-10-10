VISA Láser; todo lo que tienes que saber de este documento y cómo es su trámite

La visa láser , oficialmente conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), es un documento especial que permite a ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. Esta visa ofrece múltiples beneficios y ciertas facilidades en comparación con otros tipos de visado.

¿Qué es la BCC?

BCC significa Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card) , un documento de viaje emitido por el Departamento de Estado (DOS) a ciudadanos mexicanos. Permite viajar temporalmente a Estados Unidos por tierra o mar para fines turísticos o de negocios dentro de zonas específicas cercanas a la frontera. También puede funcionar como visa B1/B2 si se presenta junto con un pasaporte mexicano válido, permitiendo así viajes a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier medio de transporte.

Funciones principales:



Documento de identidad y viaje: Sirve para confirmar la identidad y ciudadanía del viajero al cruzar la frontera

Viaje terrestre y marítimo: Permite el cruce fronterizo por tierra y mar en áreas designadas cerca de la frontera, como en Texas o California, para visitas de corto plazo

Visado B1/B2: Al combinarse con un pasaporte mexicano, la BCC funciona como una visa de negocios (B1) o turismo (B2), autorizando viajes a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier medio de transporte

Características de la visa láser

Formato: Es una tarjeta laminada, similar en tamaño a una tarjeta de crédito, con tecnología mejorada

Validez: Generalmente tiene una validez de 10 años, aunque esto puede variar según la decisión de la autoridad que la apruebe

“Visa Láser": A menudo se le conoce como “visa láser” debido al grabado con láser que mejora la seguridad del documeno

Restricciones de la visa láser

Este documento permite a los ciudadanos mexicanos visitar las zonas fronterizas de Estados Unidos por un máximo de 30 días.



California: hasta 40 kilómetros de la frontera

Arizona: hasta 120 kilómetros de la frontera

Nuevo México: hasta 88 kilómetros de la frontera

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera

Requisitos generales para pedir la visa láser

Pasaporte válido: Debe tener al menos seis meses de vigencia más allá de la fecha prevista de la salida de Estados Unidos

Formulario DS-160: Completar en línea el formulario de visa de no inmigrante (en inglés y español disponible), luego imprimir la hoja de confirmación con código de barras

Pago de la tarifa de solicitud (MRV)

Agendar cita: Después del pago, se registra el número de confirmación y se programa la cita biométrica (huellas/foto en CAS) y la entrevista consular

Documentación para la entrevista

Pasaporte vigente

Página de confirmación del DS‑160

Hoja del pago de la visa

Fotografía reciente, que puede subirse en línea o imprimirse según las especificaciones del consulado

Documentos que respalden el viaje, como itinerario, carta de invitación, pruebas de empleo o estudios, estados de cuenta bancarios, o constancia de ingresos

Demostrar vínculos fuertes con México: empleo estable, familia, propiedades, responsabilidades económicas, etc., para probar que regresarás al país.

