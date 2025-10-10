inklusion.png Sitio accesible
Línea de autobuses ADO suspende su servicio por tormenta Raymond

Los estragos de la tormenta tropical Raymond han afectado la red de transporte terrestre de la zona centro-sur de México.

Escrito por: Sergio Valladares

Este viernes 10 de octubre se informó que el servicio de autobuses ADO se suspendió temporalmente en algunas localidades de México. La suspensión viene como consecuencia de las afectaciones de la tormenta tropical Raymond.

El canal oficial de la red de autobuses ADO informó que en cuanto las condiciones atmosféricas mejoren se rehabilitará el servicio de manera regular, la empresa comentó que esta suspensión era una medida cautelar para evitar accidentes.

raymond.jpg
Localidades en México que suspenderán servicio de camiones ADO

El servicio de camiones ADO se suspendió en las siguientes entidades: Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Tampico, Cerro Azul, Papantla, Gutiérrez Zamora, Huachinango, Tecolutla, Huejutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Reynosa, Matamoros, Chicontepec, Tantoyuca, y Pánuco.

Tormenta tropical Raymond

Según las predicciones atmosféricas para octubre y noviembre, van a ser meses cargados de lluvias en la gran mayoría de estados de México.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raymond se mueve por las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, provocando desprendimientos nubosos que generarán lluvias intensas.

Cabe destacar que también hay varios estados en alerta por las fuertes olas de hasta 5 metros que habrá, por lo que la mayoría de sus playas han sido cerradas y se pide a la población no nadar en ellas:

  • Michoacán
  • Colima
  • Jalisco
  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Guerrero

