Adiós a las penalizaciones; servicios y plataformas de streaming que dejarán de cobrar por cancelación

La Cámara de Senadores aprobó una nueva reforma al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo cual oficialmente quedaron eliminados los cobros automáticos de servicios como internet, gimnasios y de plataformas de streaming de películas, música y videojuegos.

De acuerdo con lo mencionado en la nueva ley, la reforma garantiza el derecho a que todas y todos los usuarios puedan cancelar cualquier tipo de servicio digital de forma inmediata, con lo cual se elimina el cargo por penalizaciones y los requisitos extras inesperados.

¿Qué servicios ya no podrán hacer cargos automáticos?

Entre los servicios que ya no podrán hacer los cobros automáticos en México están los siguientes:

Plataformas como HBO Max, Prime Video, Disney+, Spotify, YouTube, etc

Servicios como: Internet, telefonía, gimnasios, videojuegos, etc

Con esta nueva reforma, se garantiza que todas y todos los usuarios puedan cancelar cualquier tipo de servicio adquirido sin el cobro de penalizaciones, esto como lo que ocurre con algunas compañías de gimnasios, telefonía y más.

¿Cómo es la nueva ley contra cargos automáticos en México?

La nueva reforma contra cargos automáticos obliga a las empresas y compañías proveedoras de servicios digitales a informar de forma clara y concisa, si el servicio en cuestión implica cobros o renovaciones recurrentes.

De igual forma, se obligará a especificar el monto, la periodicidad y la fecha exacta de cargo, así como notificar al menos con cinco días de anticipación cualquier tipo de renovación automática, esto con la finalidad de que las y los usuarios puedan estar de acuerdo con ello.

Por otro lado, se detalló que se deberán ofrecer mecanismos gratuitos, rápidos y simples para cancelar los servicios contratados, esto para evitar cobros extras sin justificación aparente.

Reacciones en redes sociales sobre la nueva ley aprobada en el Senado

Es importante mencionar que esta nueva reforma ha generado controversia en las diferentes plataformas de las redes sociales, pues mientras algunos aplauden la aprobación de esta ley, algunos otros se molestaron al considerar que ahora deberán hacerlo todo manual.

