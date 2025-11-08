Lista de trabajadores que recibirán bono de más de 14 mil pesos a finales de año

¡Buenas noticias para trabajadores en México! Un sector recibirá un bono especial de hasta 15 mil pesos al cierre de este 2025, un apoyo que les permitirá tener un fin de año sin complicaciones. ¿Quieres saber quiénes serán los afortunados?

En adn Noticias te compartimos todos los detalles: las razones detrás de este beneficio, el monto exacto que recibirán los trabajadores y las fechas en que se realizará la entrega de los recursos.

Bono especial para trabajadores del Edomex

El dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, anunció que los trabajadores del sector público serán beneficiados este fin de año con un bono equivalente a 14,900 pesos en vales de despensa.

Indicó que este beneficio surge del trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y la FSTSE, derivado de un diálogo continuo que hizo posible acordar la entrega de un estímulo económico de fin de año para los trabajadores en activo.

¿Cuándo pagan el bono especial de 15 mil pesos en Edomex?

De acuerdo con Ayala, el pago se hará en una sola exhibición a partir del mes de diciembre. Si eres un servidor o funcionario público del Estado de México (Edomex), serás de los afortunados.

¿Qué son los vales de despensa?

Los vales de despensa son una prestación laboral adicional, voluntaria y "superior a la ley" que otorgan las empresas a sus empleados como un beneficio social. Funcionan como un medio de pago, generalmente a través de una tarjeta electrónica o cupones, que permite a los trabajadores adquirir alimentos y productos de primera necesidad en establecimientos afiliados como supermercados y tiendas de conveniencia. No sustituyen al salario, sino que complementan el ingreso para mejorar el poder adquisitivo y el bienestar del empleado.

