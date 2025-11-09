¿Pagarás más esta semana? Precio del gas LP; tarifas del 9 al 15 de noviembre en México

Antes de la quincena, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer el listado oficial de precios máximos del gas LP con IVA incluido, que estarán vigentes del domingo 9 al sábado 15 de noviembre.

Las tarifas varían de manera considerable entre regiones del país, con una diferencia de casi seis pesos por kilogramo entre los precios más altos y más bajos.

Baja California Sur tiene el gas más caro del país

De acuerdo con el documento publicado por la CNE, el municipio de Comondú, Baja California Sur , registra el precio máximo nacional, con un costo de 23.28 pesos por kilogramo.

Otros municipios del mismo estado, como Loreto (23.14 pesos) y Los Cabos (23.09 pesos), también se ubican entre los más caros de México.

Estas variaciones reflejan los altos costos logísticos que enfrenta el suministro en zonas alejadas del centro del país, donde el transporte marítimo y la menor infraestructura de almacenamiento encarecen el producto final para el consumidor.

Coahuila, la entidad con el precio más bajo

En contraste, los precios más accesibles se localizan en el norte del país. Los municipios de Jiménez y Nava, en Coahuila , reportan un precio mínimo de 17.55 pesos por kilogramo, seguidos de Guerrero, con 17.74 pesos.

La diferencia de casi seis pesos respecto a Baja California Sur representa un alivio para los hogares de la región fronteriza, donde el gas LP es un insumo básico para calefacción y cocina.

CDMX y Edomex mantienen el precio promedio

En todas las alcaldías Ciudad de México y gran parte del Estado de México, el precio máximo para esta semana es de 19.64 pesos por kilogramo o 10.61 pesos por litro, correspondiente a la Región 32, que incluye municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Zumpango.

Sin embargo, algunas zonas del sur del Edomex, como Texcaltitlán, Tonatico y Zacualpan, presentan un ligero aumento, con un precio máximo de 20.18 pesos por kilogramo.

Recomendaciones para los consumidores

Las autoridades recomiendan verificar que los distribuidores respeten los precios oficiales publicados por la CNE, los cuales pueden consultarse semanalmente en su portal.

Un cilindro de 20 kilogramos, por ejemplo, no debe superar los 392.80 pesos en la capital del país, tomando como referencia el precio de 19.64 pesos por kilogramo.

La Comisión insiste en que ninguna empresa puede vender por encima del precio máximo establecido y exhorta a los usuarios a reportar irregularidades ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Panorama nacional

Durante esta semana, los precios del gas LP en México se mantienen relativamente estables, aunque con ligeras alzas en zonas costeras. La brecha regional continúa reflejando la disparidad en costos de transporte y distribución.

El rango nacional va de 17.55 a 23.28 pesos por kilogramo, con la zona centro del país posicionada en un punto medio del promedio nacional.

