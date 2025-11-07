inklusion.png Sitio accesible
Nota

Cebolla, frutas y carne de res carísimos por la inflación

El INEGI dio a conocer cómo se ubica la inflación y varios alimentos y servicios tuvieron un incremento en el precio de hasta 17%.

Alimentos que suben de precio por la inflación
07 noviembre 2025
Itandehui Cervantes

Los precios de los productos que forman parte de la canasta de bienes y servicios de los hogares de México varían dependiendo de la inflación , por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer cómo se ubica el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Cómo se ubica la inflación en México?

De acuerdo con el informe, el INPC aumentó 0.36% respecto al mes anterior y la inflación general anual se ubicó en 3.57%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.29% y los precios de las mercancías subieron 0.17% y los servicios 0.39%.

Mientras que el índice de precios no subyacente aumentó 0.63%, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.90% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.89%.

depósitos en efectivo SAT.jpg
Alimentos y servicios que subieron de precio por la inflación

Según el informe del INEGI , estos son los alimentos y servicios que incrementaron de precio:

  • Electricidad: 17.65%
  • Transporte aéreo: 11.29%
  • Servicios turísticos en paquete: 8.04%
  • Cebolla: 7.84%
  • Servicios profesionales: 6.09%
  • Otras frutas: 4.43%
  • Carne de res: 1.06%
  • Restaurantes y similares: 0.49%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.39%
  • Vivienda propia: 0.27%
empresas auditadas SAT
¿Qué alimentos y servicios que bajaron de precio?

Por otro lado, las frutas y verduras que se venden más baratas son:

  • Tomate verde: -10.94%
  • Aguacate: -10.52%
  • Naranja: -9.86%
  • Limón: -8.79%
  • Chile serrano: -8.55%
  • Papa y otros tubérculos: -7.29%
  • Plátanos: -3.63%
  • Jitomate: -3.41%
  • Huevo: -2.23%
  • Pollo: -1.32%

Mientras que las entidades que tuvieron variación por arriba del promedio nacional:

  • Tabasco: 2.17%
  • Yucatán: 1.63%
  • Campeche: 1.31%
  • Nuevo León: 1.30%
  • Quintana Roo: 1.13%

Las que tuvieron una variación por debajo del promedio fueron:

  • Michoacán: -0.02%
  • Morelos: -0.01%
  • Puebla: 0.01%
  • Tlaxcala: 0.01%
  • Sinaloa: 0.07%

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los viene y servicios, cuando estos suben, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Las principales causas son: demanda, costes, expectativas y factores externos. Una de las consecuencias más directas de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo.

Inflación y el sector agroalimentario

[VIDEO] En “La Billetera”, Alicia Salgado, Mauricio Flores y Oscar Sandoval, conversan con Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, acerca del problema de inflación y el aumento en el precio de insumos en el país, que se debe a la coyuntura provocada por la Guerra en Ucrania.

Economía
