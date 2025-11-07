Cebolla, frutas y carne de res carísimos por la inflación

Los precios de los productos que forman parte de la canasta de bienes y servicios de los hogares de México varían dependiendo de la inflación , por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer cómo se ubica el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Cómo se ubica la inflación en México?

De acuerdo con el informe, el INPC aumentó 0.36% respecto al mes anterior y la inflación general anual se ubicó en 3.57%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.29% y los precios de las mercancías subieron 0.17% y los servicios 0.39%.

Mientras que el índice de precios no subyacente aumentó 0.63%, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.90% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.89%.

Alimentos y servicios que subieron de precio por la inflación

Según el informe del INEGI , estos son los alimentos y servicios que incrementaron de precio:

Electricidad: 17.65%

Transporte aéreo: 11.29%

Servicios turísticos en paquete: 8.04%

Cebolla: 7.84%

Servicios profesionales: 6.09%

Otras frutas: 4.43%

Carne de res: 1.06%

Restaurantes y similares: 0.49%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.39%

Vivienda propia: 0.27%

¿Qué alimentos y servicios que bajaron de precio?

Por otro lado, las frutas y verduras que se venden más baratas son:



Tomate verde: -10.94%

Aguacate: -10.52%

Naranja: -9.86%

Limón: -8.79%

Chile serrano: -8.55%

Papa y otros tubérculos: -7.29%

Plátanos: -3.63%

Jitomate: -3.41%

Huevo: -2.23%

Pollo: -1.32%

Mientras que las entidades que tuvieron variación por arriba del promedio nacional:

Tabasco: 2.17%

Yucatán: 1.63%

Campeche: 1.31%

Nuevo León: 1.30%

Quintana Roo: 1.13%

Las que tuvieron una variación por debajo del promedio fueron:

Michoacán: -0.02%

Morelos: -0.01%

Puebla: 0.01%

Tlaxcala: 0.01%

Sinaloa: 0.07%

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los viene y servicios, cuando estos suben, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Las principales causas son: demanda, costes, expectativas y factores externos. Una de las consecuencias más directas de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo.

