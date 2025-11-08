Video de la explosión de pipa de gas en la autopista México-Puebla; deja caos en Edomex y moviliza a las autoridades

La tarde de este 8 de noviembre, otra pipa de gas que transportaba unos 15 mil litros de combustible volcó y se incendió en el kilómetro 48 de la autopista México-Puebla, en los límites de Ixtapaluca y Río Frío, Edomex. Testigos reportaron una fuerte explosión seguida de un incendio visible a varios kilómetros, lo que obligó al cierre total de la autopista en ambos sentidos.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas, pero los cuerpos de emergencia mantienen un operativo activo para controlar el fuego y evaluar riesgos ambientales por el derrame de combustible. El siniestro habría sido causado por una falla en los frenos del tractocamión, según reportes preliminares.

🚨#AlertaADN



Una pipa de gas explotó en la Autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca en el Edomex; se desconoce si hay víctimas https://t.co/YpjZqHMWej pic.twitter.com/hqgR3lCvKv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 9, 2025

Cuerpos de emergencia combaten el fuego

El C5 del Edomex activó protocolos de respuesta inmediata, coordinando a bomberos, Protección Civil, Capufe y la Guardia Nacional. Las labores se centran en enfriar la pipa, retirar el vehículo y contener el combustible derramado.

Las autoridades piden a los automovilistas mantener distancia de al menos 500 metros y reportar incidentes al 55 5447 1515 (Capufe). También se recomienda no acercarse a grabar ni obstaculizar la labor de rescate.

Caos vial y largas filas de vehículos

El accidente generó congestión de más de 5 kilómetros, afectando a miles de automovilistas que regresaban hacia la CDMX y Puebla. Capufe estima que al menos 10 mil autos resultaron afectados por el cierre.

⚠️ La Autopista México–Puebla, km 48, en el municipio de #Ixtapaluca se mantiene cerrada a la circulación en ambos sentidos debido a un percance vehicular. pic.twitter.com/0G4E31VtOI — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 9, 2025

Las rutas alternas recomendadas incluyen desvíos en Río Frío y Chalco, aunque pueden aumentar el tiempo de viaje en hasta una hora. Se sugiere monitorear el tráfico mediante Waze, Google Maps o la cuenta de X de Capufe.

☑ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa. Personal de CAPUFE y Bomberos se encuentran en la zona realizando las labores de… — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

Riesgos ambientales bajo vigilancia

Equipos especializados del Edomex analizan el impacto del derrame de gas sobre el suelo y el aire. Aunque el fuego ya está controlado parcialmente, el área seguirá cerrada hasta completar la inspección técnica.

Las autoridades ambientales enfatizan que este tipo de accidentes puede liberar compuestos tóxicos, por lo que se mantiene una zona de seguridad de 2 kilómetros alrededor del sitio.

Prevención y próximas actualizaciones

El C5 Edomex y Protección Civil estatal informaron que la reapertura de la autopista se prevé hasta la madrugada del 9 de noviembre, una vez que se confirme la estabilidad del terreno.

Como medida preventiva, se recuerda a los conductores de carga pesada realizar revisiones mecánicas periódicas y respetar los límites de velocidad en pendientes.

