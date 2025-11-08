Así funciona la app del Buen Fin 2025 para encontrar las mejores ofertas
El Buen Fin se ha convertido en uno de los eventos más destacados en México pues los consumidores pueden aprovechar promociones únicas y deja una derrame económica de más de 200 millones de pesos.
Si estás pensando en comprar algo en el Buen Fin 2025, la Concanaco Servytur lanzó una aplicación que permitirá a los usuarios buscar las mejores promociones en los más de 200 mil negocios que participarán y aquí te decimos cómo descargarla y usarla para que la aproveches al máximo.
Busca ofertas y compara precios con la app del Buen Fin 2025
La app del Buen Fin 2025 estará disponible a partir del 13 de noviembre en la App Store y Google Play, no requiere de registro pero algunos comercios pueden solicitarlo para activar cupones.
Algunas de las principales funciones de la app es la comparación de precios entre los productos y comercios. Te permitirá buscar promociones verificadas y localizar tiendas registradas.
Los usuarios tendrán:
- Acceso a promociones verificadas
- Listado de comercios con registro
- Funciones para evitar precios inflados
- Visualización de ofertas en tiempo real
Beneficios y ventajas de la app Buen Fin 2025
Además de contar con información confiable sobre promociones , los usuarios podrán:
- Realizar comprar seguras y planificadas
- Acceder a miles de promociones
- Participar en el sorteo del SAT
- Evitar aglomeraciones
¿Cuándo es el Buen Fin 2025?
La edición 2025 del Buen Fin se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, una semana antes del Black Friday y el Cyber Monday de Estados Unidos, fechas clave en el comercio mundial.
Durante el Buen Fin los comercios podrán extender sus jornadas de venta y distribuir un mejor flujo de consumidores y encontrarás:
- Descuentos directos de hasta 50%
- Meses sin intereses
- Bonificaciones en monederos electrónicos
- Cupones y códigos exclusivos en plataformas
- Envíos gratis y entrega el mismo día
Participarán tiendas como Walmart, Sam’s Club, Aurrerá, Liverpool, Amazon, Mercado Libre y Elektra. Así que podrás aprovechar las ofertas en electrónica, vuelos, ropa, comida y mucho más.
