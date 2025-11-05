EUA estaría preparando un incursión militar en México contra el Narco y así sería

La Administración del presidente Donald Trump inició la planificación de una operación militar encubierta en territorio mexicano para atacar directamente a los cárteles del narcotráfico, según dio a conocer NBC News.

De acuerdo con cuatro funcionarios y exfuncionarios estadounidenses entrevistados, las fases iniciales del entrenamiento para posibles operaciones terrestres en territorio mexicano "ya están en marcha", aunque aclararon que "el despliegue aún no es inminente".

"Las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final", se indicó.

El anuncio se hizo horas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que dio pie a que el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, ofreciera "profundizar la colaboración" de su país para erradicar al crimen organizado.

¿Cómo sería la incursión militar de Estados Unidos en México?

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían "bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50", que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

En la misión también está previsto que participen agentes de la CIA y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes ataques a lanchas en el Caribe y costas del Pacífico, que han dejado decenas de muertos en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

Según las fuentes, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los carteles. Algunos de estos equipos requieren "la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro", se explicó.

¿Qué dijo el gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos en México: "Eso no va a ocurrir", dijo la mandataria tras ser interrogada en rueda de prensa. "No estamos de acuerdo" con ninguna intervención, agregó.

La morenista afirmó que se trabajó con Washington una estrategia de seguridad durante meses que fue firmada en la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la capital mexicana en septiembre.

El acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", afirmó Sheinbaum. También aseguró que Trump le ofreció apoyo militar en llamadas telefónicas.

"Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'" y subrayó que su gobierno se opone a "injerencismos e intervencionismos".

