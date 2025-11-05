Esta es la diferencia entre oferta y promoción para el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 está cerca y seguramente ya tienes tu lista de deseos con artículos o servicios. Para que tomes las mejores decisiones de compra, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela cuáles son las diferencias entre oferta y promoción.

Para que cuides tu dinero en este Buen Fin 2025, la Profeco te asesorará para que conozcas las opciones que te ofrecen las tiendas participantes. Te explicamos qué te conviene más en esta temporada de descuentos, ¿una oferta o una promoción?

¿Qué es una oferta en el Buen Fin 2025?

El Buen Fin es una iniciativa de la Secretaría de Economía y diversas instituciones como la Profeco que tiene dos objetivos principales; uno, apoyar la economía de las familias mexicanas y, dos, impulsar el comercio local. Por esta razón, tiene disponibles ofertas y promociones imperdibles. Pero, ¿cuál es la diferencia entre oferta y promoción?

De acuerdo con la Profeco, los consumidores deben de saber que una oferta de Buen Fin 2025 es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio, aplicable por un tiempo determinado o incluso algunos comercios la tienen activa hasta agotar existencias.

¿Qué es una promoción de Buen Fin 2025?

Por otra parte, una promoción es una acción comercial que puede involucrar más elementos que una simple rebaja. Por ejemplo, puede incluir, condiciones especiales, premios o bonificaciones.

“Compra uno y llévate el segundo al 50 % de descuento” o “Te regalamos una bocina en la compra de un televisor”.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 es una temporada ideal para aprovechar descuentos y promociones en productos que nos hacen falta en el hogar, el trabajo o la escuela. Sin embargo, es muy importante aprender a comprar de forma inteligente para hacer rendir mucho más tu dinero.

Este año, el Buen Fin celebra su aniversario 15 con la temporada de ofertas más larga de su historia. El Buen Fin 2025 durará cinco días:

Del 13 al 17 de noviembre.

¿Cómo encontrar las mejores ofertas y promociones del Buen Fin 2025?

La Profeco recomienda que para encontrar las mejores ofertas del Buen Fin 2025 puedes seguir estos consejos:

Verifica y compara precios en línea y en tienda física antes de comprar.

y en tienda física antes de comprar. Lee siempre los términos y condiciones, esto es clave para evitar sorpresas desagradables o malentendidos.

esto es clave para evitar sorpresas desagradables o malentendidos. No te dejes llevar solo por el precio . Un descuento atractivo es input si el producto es de mala calidad.

. Un descuento atractivo es input si el producto es de mala calidad. Busca descuentos reales, son notas que el precio de un producto fue inflado justo antes de la campaña para simular una rebaja grande, el ahorro no es significativo.

Recuerda que los negocios deben de tener las ofertas y promociones bien señalada y con garantía. No te dejes engañar y aprovecha el Buen Fin 2025 para comprar esos productos de tu lista de deseos al mejor precio.

