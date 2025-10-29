¡Alianza histórica! Corea del Sur fabricará submarino nuclear con apoyo directo de Trump

Este miércoles 29 de octubre, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo con un giro inesperado pero estratégico: una nueva alianza militar con Corea del Sur, país al que Estados Unidos (EUA) apoyará con la tecnología ultra-sensible necesaria para construir un submarino nuclear.

Este anuncio histórico podría redefinir la estrategia de seguridad en el Indo-Pacífico, pues Corea del Sur y EUA sellaron un acuerdo que marca un antes y un después en la alianza bilateral, y abre un nuevo capítulo en la competencia geopolítica.

Donald Trump anuncia importante apoyo militar para Corea del Sur

La tecnología de propulsión nuclear de EUA es considerada una de las más resguardadas en el sector militar, por lo que transferirla a Corea del Sur significa que Washington confía en Seúl para compartir conocimientos clave, una decisión que hasta ahora había sido reservada para unos pocos.

De acuerdo con lo dado a conocer por el primer mandatario estadunidense, el submarino nuclear se construirá en los astilleros de Filadelfia, EUA.

Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae‑Myung señaló que ve en este paso una oportunidad para modernizar sus fuerzas navales y respaldar la presencia estadunidense en la región, sobre todo, ante la constante amenaza de Corea del Norte y su avance en armamento nuclear.

¿A qué se debe este apoyo militar por parte de EUA a Corea del Sur?

En la época reciente, Corea del Norte ha intensificado sus pruebas de misiles y maniobras en lugares sensibles de la región. Por lo que, con este movimiento, Trump hace un movimiento estratégico que le permitirá posicionarse en la región; igualmente, da el primer paso a la revitalización de la industria naval estadounidense. “La construcción naval en nuestro país pronto experimentará un gran resurgimiento”, aseguró.

Con este panorama, la colaboración entre Corea del Sur y EUA no solo es histórica por el nivel que alcanza, sino también por lo que representa, definitivamente, se trata de una estrategia que se adapta a nuevas amenazas, tecnologías y relaciones de poder global.

