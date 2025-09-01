Las mentiras de Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno

La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por una frase: “Yo tengo otros datos”, algo que se podría repetir ahora con Claudia Sheinbaum y que se refleja en las mentiras que dijo en su primer informe de gobierno el lunes 1 de septiembre del 2025.

Para empezar, decir que no hay corrupción en su partido político, Morena, es una mentira que ya no se puede sostener. Un ejemplo claro es que mantiene en su gabinete a Octavio Romero, como director del Infonavit, mismo que enfrenta un escándalo de corrupción en Estados Unidos por sobornos a funcionarios de Pemex.

Los datos en el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum que no cuadran

Hay varios datos que la presidenta aseguró eran ciertos durante su primer informe de gobierno, pero que no se podrían sostener en un debate. Por ejemplo:



Durante el gobierno de Obrador, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

Crecimiento de economía de 1.2% al año del Producto Interno Bruto (PIB).

Asegura que los hospitales y centros de salud tienen más del 90% de abasto de medicamentos.

En seguridad, se redujeron los homicidios dolosos en 25%.

Aseguró que la refinería de Dos Bocas opera al 100%, pero los datos de Pemex indican que solo produce 191 mil barriles diarios, lejano a su capacidad máxima de 340 mil.

Por último, Sheinbaum presumió que en México hay libertad de expresión, pero, según Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso de América para ejercer periodismo, señalando que cada 12 horas hay una agresión a un periodista.

Es simple, al concluir su informe, Sheinbaum aseguró que el país va bien, pero, los mexicanos tienen otros datos.

