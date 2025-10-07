Ofertas en Walmart durante Martes de Frescura: Jitomate, plátano, uva, pollo y res baratos
Queda una semana para la quincena, pero los supermercados bajan precios de frutas, verduras y carnes un día semanal para abastecer tu despensa y ahorrar.
Hoy, martes 7 de octubre de 2025,
Walmart
eleva tu rutina de compras con su día exclusivo de rebajas, fusionando la excelencia y vitalidad que tanto valoras con tarifas bajas que alegrarán tu presupuesto. Descubre una variedad integral de artículos esenciales y cotidianos, tales como:
- Frutas frescas de la estación
- Verduras de alta calidad
- Piezas de carne de res superior
- Pollo recién llegado
- Cerdo de elección
- Pescados y mariscos
Vale resaltar que los suministros de despensa fundamental también se suman a esta oferta destacada.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Frutas baratas en Walmart
- Plátano: 14.90 pesos por kilo
- Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo
- Manzana gala: 39.90 pesos por kilo
- Manzana granny smith: 39.90 pesos por kilo
- Manzana red delicious: 28.90 pesos por kilo
- Perón golden: 39.90 pesos por bolsa de 1.3 kilos
- Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo
- Naranja: 19.90 pesos por kilo
- Manzana gala Marketside: 39.90 pesos por bolsa de 1.3 kilos
- Uva verde: 69.00 pesos por charola
- Frambuesa: 39.90 pesos por charola
- Mora azul: 49.90 pesos por charola
- Piña miel: 19.90 pesos por kilo
- Aguacate Hass Marketside: 39.90 pesos por 5 piezas
- Tuna blanca: 29.90 pesos por kilo
- Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo
- Manzana ambrosia: 39.90 pesos por kilo
- Toronja: 29.90 pesos por kilo
Verduras en oferta en Walmart
- Jitomate: 12.90 pesos por kilo
- Papa blanca: 20.90 pesos por kilo
- Pepino: 24.90 pesos por kilo
- Jícama: 19.90 pesos por kilo
- Cilantro: 07.90 pesos por pieza
- Espárrago: 79.00 pesos por manojo
- Champiñones: 99.00 pesos por kilo
- Espinacas: 07.90 pesos por kilo
Carne de promoción en Walmart
- Chorizo de cerdo: 79.00 pesos por charola
- Longaniza de cerdo: 75.00 pesos por charola
- Filete de atún fresco: 315.00 pesos charola
- Camarón chico: 199.00 pesos por charola
- Camarón coctelero: 189.00 pesos por charola
- Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por charola
- Medallones de atún: 219.00 pesos por bolsa congelada
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 104.00 pesos por bolsa congelada
- Milanesa de pechuga de pollo: 154.00 pesos por charola
- Pechuga de pollo sin piel: 154.00 pesos por charola
Tacos de alacrán, comida típica de Durango
[VIDEO] México se carcateriza por su gastronomía y en Durango el alacrán es uno de los ingredientes que más se utilizan en sus platillos, ¿te atreverías a probarlos?
- Pechuga de pollo con piel: 109.00 pesos por pieza
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: 109.00 pesos por pieza
- Pollo entero: 39.00 pesos por pieza
- Arrachera de res marinada: 196.00 pesos por 600 gramos
- Carne de res: 92.00 pesos por bolsa congelada
- Molida de res: 99.00 pesos por charola
- Filete de tilapia: 115.00 pesos por charola
- Molida de cerdo: 115.00 pesos por charola
- Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos por paquete
- Bistec de res: 199.00 pesos por charola
- Chuleta de cerdo: 114.00 pesos por charola
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.