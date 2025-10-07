inklusion.png Sitio accesible
Ofertas en Walmart durante Martes de Frescura: Jitomate, plátano, uva, pollo y res baratos

Queda una semana para la quincena, pero los supermercados bajan precios de frutas, verduras y carnes un día semanal para abastecer tu despensa y ahorrar.

Martes de Frescura de Walmart
Adriana Juárez/adn Noticias
2 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Hoy, martes 7 de octubre de 2025, Walmart eleva tu rutina de compras con su día exclusivo de rebajas, fusionando la excelencia y vitalidad que tanto valoras con tarifas bajas que alegrarán tu presupuesto. Descubre una variedad integral de artículos esenciales y cotidianos, tales como:

  • Frutas frescas de la estación
  • Verduras de alta calidad
  • Piezas de carne de res superior
  • Pollo recién llegado
  • Cerdo de elección
  • Pescados y mariscos

Vale resaltar que los suministros de despensa fundamental también se suman a esta oferta destacada.

Frutas baratas en Walmart

  • Plátano: 14.90 pesos por kilo
  • Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana granny smith: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana red delicious: 28.90 pesos por kilo
  • Perón golden: 39.90 pesos por bolsa de 1.3 kilos
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo
  • Manzana gala Marketside: 39.90 pesos por bolsa de 1.3 kilos
  • Uva verde: 69.00 pesos por charola
  • Frambuesa: 39.90 pesos por charola
  • Mora azul: 49.90 pesos por charola
  • Piña miel: 19.90 pesos por kilo
  • Aguacate Hass Marketside: 39.90 pesos por 5 piezas
  • Tuna blanca: 29.90 pesos por kilo
  • Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana ambrosia: 39.90 pesos por kilo
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo

Verduras en oferta en Walmart

  • Jitomate: 12.90 pesos por kilo
  • Papa blanca: 20.90 pesos por kilo
  • Pepino: 24.90 pesos por kilo
  • Jícama: 19.90 pesos por kilo
  • Cilantro: 07.90 pesos por pieza
  • Espárrago: 79.00 pesos por manojo
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo
  • Espinacas: 07.90 pesos por kilo

Carne de promoción en Walmart

  • Chorizo de cerdo: 79.00 pesos por charola
  • Longaniza de cerdo: 75.00 pesos por charola
  • Filete de atún fresco: 315.00 pesos charola
  • Camarón chico: 199.00 pesos por charola
  • Camarón coctelero: 189.00 pesos por charola
  • Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por charola
  • Medallones de atún: 219.00 pesos por bolsa congelada
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 104.00 pesos por bolsa congelada
  • Milanesa de pechuga de pollo: 154.00 pesos por charola
  • Pechuga de pollo sin piel: 154.00 pesos por charola

  • Pechuga de pollo con piel: 109.00 pesos por pieza
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 109.00 pesos por pieza
  • Pollo entero: 39.00 pesos por pieza
  • Arrachera de res marinada: 196.00 pesos por 600 gramos
  • Carne de res: 92.00 pesos por bolsa congelada
  • Molida de res: 99.00 pesos por charola
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por charola
  • Molida de cerdo: 115.00 pesos por charola
  • Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos por paquete
  • Bistec de res: 199.00 pesos por charola
  • Chuleta de cerdo: 114.00 pesos por charola

