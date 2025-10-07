Huracán Priscilla ya es categoría 2 y se dirige a México, esta es su trayectoria
Las autoridades mexicanas están alerta del desarrollo del huracán en el Océano Pacífico; sus efectos perjudicarán a dos estados de México, aquí su trayectoria en tiempo real.
El huracán Priscilla se intensificó a categoría 2 en la escala de Saffir Simpson, en el Océano Pacífico, este martes 7 de octubre debido a las condiciones meteorológicas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que alertó sobre su dirección hacia México.
Su centro se localiza a 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 k/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 k/h. Ante su cambio de dirección hacia México, las autoridades están alerta de su intensificación.
⚠️#Priscilla se ha intensificado a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025
Toda la información en el gráfico. pic.twitter.com/CQCclBUa0V
¿Cómo impactará el huracán Priscilla en México?
Según las previsiones de los expertos de la Conagua, el huracán Priscilla se degradará a tormenta tropical antes de que toque tierra en México y serán sus remanentes los que afecten a Baja California. Sin embargo, no se descarta que se intensifique e impacte en otro estado, ya que los ciclones son muy cambiantes.
El próximo 9 de octubre sus efectos de huracán categoría 1 comenzarán a registrarse en Baja California Sur y el día 10 impactarán en Baja California Norte con una intensidad menor.
Los estados que sufrirán "tormenta negra" por culpa del huracán Priscilla en México
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados con playas en el Pacífico deben estar en alerta por el paso del huracán Priscilla
¿Cuál es la trayectoria del huracán Priscilla?
La trayectoria en tiempo real del huracán se puede seguir a través de la plataforma de Windy , sitio especializado en fenómenos meteorológicos y que proporciona datos precisos de su ubicación e impacto.
Activan Plan Marina en México por el huracán
La Secretaría de Marina informó que ante el paso del huracán Priscilla se activó el Plan Marina con el objetivo de prevenir y proteger a la población en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero. En total fueron desplegados 7 mil 500 elementos que llevan a cabo acciones de alertamiento.
#Entérate— SEMAR México (@SEMAR_mx) October 7, 2025
Activamos #PlanMarina en fase de #Prevención por el paso del huracán #Priscilla.
Con más de 7,500 elementos, tres brigadas de reacción ante emergencias, vehículos, aeronaves y equipos especializados desplegados en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit,… pic.twitter.com/yDYaPWHzzw
