inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

¿Antojo? Los mejores y peores cacahuates salados y japoneses, según la Profeco

La botanita nunca puede faltar en las fiestas y si te gustan los cacahuates, la Profeco reveló cuáles son las mejores y peores marcas.

Mejores y peores marcas de cacahuates japonenes
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

No importa la hora o el día, siempre se antoja una deliciosa botana y en México los cacahuates salados y los japoneses son los favoritos; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió la lista de las mejores y peores marcas para que la próxima vez que vayas a comprarlos elijas los que tienen mejor calificación.

Suscríbete a nuestro   canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son las peores marcas de cacahuates?

De acuerdo con el estudio se analizó 35 productos diferentes, 17 eran cacahuates salados y 18 eran cacahuates japoneses. Se revisó que las etiquetas cumplieran con las normativas y se verificó el contenido neto, azúcares totales, aporte nutrimental y contenido energético. Se determinó que las marcas de cacahuates salados que no cumplen son:

  • Great Value, cacahuates salados fritos ($16): 659 mg (declara 387 mg)
  • Sol, cacahuate salado ($6): 774 mg (declara 410 mg)
  • Nature Sun, cacahuate sazonado con sal de mar ($15): 1124 mg (declara 307.7 mg)
  • Planters, cacahuates ligeramente salados ($35): 189 mg
  • Cool! Nuts, cacahuate con sal ($24): 201 mg
  • Kirkland Signature, cacahuates grandes tostados y salados ($15): 223 mg, aunque no presenta la denominación completa en la misma tipografía.
KAL|1_laiykom0
También te puede interesar:

Comer cacahuates diario reduce el riesgo de infarto

Las sustancias que contiene el cacahuate mejoran las funciones de las arterias, evitando en la formación de plaquetas y de grasas.

Salud
Ver nota

Mientras que los peores cacahuates japoneses son:

  • Great Value, cacahuate estilo japonés sabor limón ($16): 785 mg (declara 394.7 mg)
  • Mafer, cacahuate estilo japonés sabor limón ($27): 929 mg
  • Snak Club, cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico ($35): 992 mg (declara 607 mg)
  • Golden Hills, cacahuates japonese ($14): 207 mg
  • Bokados, cacahuate con cobertura de harina de trigo ($18): 250 mg
  • Cool! Nuts Kraks, cacahuates recubiertos y horneados sabor a chile limón ($20): 261 mg
  • Nature Sun, cacahuate estilo japonés ($14): 261 mg
Crema de cacahuate, ¿Cuáles son los beneficios para aumentar la masa muscular
También te puede interesar:

Los increíbles beneficios de la crema de cacahuate para aumentar la masa muscular

La crema de cacahuate es popular entre los aficionados al fitness debido a su sabor y su contenido de nutrientes que favorecen el aumento de masa muscular.

Salud
Ver nota

Mejores marcas de cacahuates

Mientras que los cacahuates que menos sodio contienen y que cumplen con sus etiquetas y contenido son:

  • Cool! Nuts de 50 gramos: 12 pesos
  • Selecto brand de 180 gramos: 20 pesos
  • Bokados de 210 gramos: 38 pesos
  • Botanas Mariquita de 250 gramos: 40 pesos
  • Kacang Sabritas de 185 gramos: 43 pesos
  • Mafer de 170 gramos: 46 pesos

Las palomitas de maíz también tienen su día, te decimos cuál es

[VIDEO] ¿Qué tienen en común el campo y el cine? Por si no lo sabes se trata de las palomitas de maíz que aunque no lo creas también tienen un día especial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.   Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Profeco
Comida
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx