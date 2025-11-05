¿Antojo? Los mejores y peores cacahuates salados y japoneses, según la Profeco

No importa la hora o el día, siempre se antoja una deliciosa botana y en México los cacahuates salados y los japoneses son los favoritos; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió la lista de las mejores y peores marcas para que la próxima vez que vayas a comprarlos elijas los que tienen mejor calificación.

¿Cuáles son las peores marcas de cacahuates?

De acuerdo con el estudio se analizó 35 productos diferentes, 17 eran cacahuates salados y 18 eran cacahuates japoneses. Se revisó que las etiquetas cumplieran con las normativas y se verificó el contenido neto, azúcares totales, aporte nutrimental y contenido energético. Se determinó que las marcas de cacahuates salados que no cumplen son:

Great Value, cacahuates salados fritos ($16): 659 mg (declara 387 mg)

Sol, cacahuate salado ($6): 774 mg (declara 410 mg)

Nature Sun, cacahuate sazonado con sal de mar ($15): 1124 mg (declara 307.7 mg)

Planters, cacahuates ligeramente salados ($35): 189 mg

Cool! Nuts, cacahuate con sal ($24): 201 mg

Kirkland Signature, cacahuates grandes tostados y salados ($15): 223 mg, aunque no presenta la denominación completa en la misma tipografía.

Mientras que los peores cacahuates japoneses son:

Great Value, cacahuate estilo japonés sabor limón ($16): 785 mg (declara 394.7 mg)

Mafer, cacahuate estilo japonés sabor limón ($27): 929 mg

Snak Club, cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico ($35): 992 mg (declara 607 mg)

Golden Hills, cacahuates japonese ($14): 207 mg

Bokados, cacahuate con cobertura de harina de trigo ($18): 250 mg

Cool! Nuts Kraks, cacahuates recubiertos y horneados sabor a chile limón ($20): 261 mg

Nature Sun, cacahuate estilo japonés ($14): 261 mg

Mejores marcas de cacahuates

Mientras que los cacahuates que menos sodio contienen y que cumplen con sus etiquetas y contenido son:

Cool! Nuts de 50 gramos: 12 pesos

Selecto brand de 180 gramos: 20 pesos

Bokados de 210 gramos: 38 pesos

Botanas Mariquita de 250 gramos: 40 pesos

Kacang Sabritas de 185 gramos: 43 pesos

Mafer de 170 gramos: 46 pesos

