¿Antojo? Los mejores y peores cacahuates salados y japoneses, según la Profeco
La botanita nunca puede faltar en las fiestas y si te gustan los cacahuates, la Profeco reveló cuáles son las mejores y peores marcas.
No importa la hora o el día, siempre se antoja una deliciosa botana y en México los cacahuates salados y los japoneses son los favoritos; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió la lista de las mejores y peores marcas para que la próxima vez que vayas a comprarlos elijas los que tienen mejor calificación.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cuáles son las peores marcas de cacahuates?
De acuerdo con el estudio se analizó 35 productos diferentes, 17 eran cacahuates salados y 18 eran cacahuates japoneses. Se revisó que las etiquetas cumplieran con las normativas y se verificó el contenido neto, azúcares totales, aporte nutrimental y contenido energético. Se determinó que las marcas de cacahuates salados que no cumplen son:
- Great Value, cacahuates salados fritos ($16): 659 mg (declara 387 mg)
- Sol, cacahuate salado ($6): 774 mg (declara 410 mg)
- Nature Sun, cacahuate sazonado con sal de mar ($15): 1124 mg (declara 307.7 mg)
- Planters, cacahuates ligeramente salados ($35): 189 mg
- Cool! Nuts, cacahuate con sal ($24): 201 mg
- Kirkland Signature, cacahuates grandes tostados y salados ($15): 223 mg, aunque no presenta la denominación completa en la misma tipografía.
Comer cacahuates diario reduce el riesgo de infarto
Las sustancias que contiene el cacahuate mejoran las funciones de las arterias, evitando en la formación de plaquetas y de grasas.
Mientras que los peores cacahuates japoneses son:
- Great Value, cacahuate estilo japonés sabor limón ($16): 785 mg (declara 394.7 mg)
- Mafer, cacahuate estilo japonés sabor limón ($27): 929 mg
- Snak Club, cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico ($35): 992 mg (declara 607 mg)
- Golden Hills, cacahuates japonese ($14): 207 mg
- Bokados, cacahuate con cobertura de harina de trigo ($18): 250 mg
- Cool! Nuts Kraks, cacahuates recubiertos y horneados sabor a chile limón ($20): 261 mg
- Nature Sun, cacahuate estilo japonés ($14): 261 mg
Los increíbles beneficios de la crema de cacahuate para aumentar la masa muscular
La crema de cacahuate es popular entre los aficionados al fitness debido a su sabor y su contenido de nutrientes que favorecen el aumento de masa muscular.
Mejores marcas de cacahuates
Mientras que los cacahuates que menos sodio contienen y que cumplen con sus etiquetas y contenido son:
- Cool! Nuts de 50 gramos: 12 pesos
- Selecto brand de 180 gramos: 20 pesos
- Bokados de 210 gramos: 38 pesos
- Botanas Mariquita de 250 gramos: 40 pesos
- Kacang Sabritas de 185 gramos: 43 pesos
- Mafer de 170 gramos: 46 pesos
Las palomitas de maíz también tienen su día, te decimos cuál es
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.