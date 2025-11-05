Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, es la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Cuatro días después del asesinato del edil Carlos Manzo , su esposa y ahora viuda, Grecia Quiroz acudió al Congreso de Michoacán a rendir potesta como la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

"Hoy vengo con un corazón destrozado”, dijo la nueva edil del municipio que sigue lastimado por el crimen cometido el pasado sábado 1 de noviembre en el Centro Histórico del municipio, donde se llevaba a cabo el festival de las Velas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Grecia Quiroz es la alcaldesa sustituta de Uruapan

Este miércoles 5 de noviembre, la esposa de Carlos Manzo , asesinado durante un evento público, acudió a rendir protesta como la nueva alcaldesa sustituta de Uruapan. La viuda del alcalde asesinado fungirá como edil de uno de los municipios más grandes de la entidad por lo que resta de la administración actual.

“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó" declaró Grecia Quiroz, al tomar protesta frente al Congreso estatal.

🗣️"Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó" declaró Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo asesinado el sábado, al tomar protesta como… pic.twitter.com/4HJHaf98Bd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 5, 2025

La nueva alcaldesa Grecia Itzel Quiroz le pidió a los ciudadanos que no decaigan y que sigan luchando por mantener vivo el movimiento del sombrero que lideraba el edil asesinado.

Al grito de ¡ni un paso atrás!, los legisladores locales recibieronn a la viuda de Carlos Manzo y recordaron el trabajo y el coraje de, quien fue presidente municipal de Uruapan.

¿Quién es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo?

Grecia Itzel Quiroz García, de 35 años de edad, es licenciada en Ciencias Políticas y desde abril de 2024 se desempeñaba como la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde impulsó programas de apoyo a la infancia, mujeres y adultos mayores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

