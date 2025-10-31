¿Adiós al frío? México despierta con sol, lluvias dispersas y mucho viento

Este viernes 31 de octubre de 2025 llega con aire de renovación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que el frente frío número 11 se aleja hacia el Caribe, dejando un respiro al país tras su paso helado. Sin embargo, su despedida no es silenciosa, persisten vientos intensos en el sur, lluvias dispersas en el sureste y temperaturas en ascenso en casi todo el territorio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El clima en México promete un día de transición, con madrugadas frías y tardes cálidas que invitan a guardar el abrigo, pero no del todo. En regiones del norte y centro, el cielo despejado marcará el regreso del sol, mientras que el Pacífico Sur se lleva la función principal con chubascos y oleaje elevado.

Lluvias en el sur y sureste

El ingreso de humedad del Pacífico y Golfo mantiene a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo bajo chubascos intermitentes. No son torrenciales, pero sí suficientes para arruinar un picnic sin paraguas.

En contraste, el norte y centro del país disfrutan de un respiro seco. La CDMX amanece con cielo parcialmente nublado y sin lluvia, aunque el suroeste del Edomex podría recibir un guiño de gotas. Ideal para disfrutar un café al aire libre (siempre con suéter, por si acaso).

Temperaturas máximas y mínimas

La masa polar se debilita y el termómetro sube con entusiasmo. Las máximas alcanzarán entre 30 y 35 °C en estados del Pacífico y norte del país, mientras que en el Valle de México se esperan 22-24 °C.

Eso sí, las madrugadas siguen picando, de -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Si planeas madrugar, vístete por capas y no olvides una bebida caliente; el cambio de temperatura puede sorprender hasta al más valiente.

Vientos del Norte

El viento también quiere protagonismo. Ráfagas de 55 a 70 km/h cruzan el Istmo de Tehuantepec, mientras que el norte y noreste registran corrientes de hasta 70 km/h. En la CDMX, los vientos serán más tranquilos, pero suficientes para despeinar el peinado más firme.

El SMN recomienda extremar precauciones: evita volar drones o tender ropa ligera al aire libre. En carreteras, modera la velocidad y asegura lonas o anuncios.

Clima para el fin de semana: Prevén nuevo frente frío

El sábado 1º de noviembre podría traer un nuevo frente frío al norte, con lluvias en Tamaulipas, Michoacán y Chiapas. Las temperaturas bajarán de nuevo para el Día de Muertos, especialmente en sierras del centro y norte.

Captan cómo se ve el ojo del huracán monstruo Melissa [VIDEO] El huracán Melissa es categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y ha causado desastre en el Caribe y recientemente se difunfieron videos de cómo se ve por dentro.

Así que, si planeas visitar un panteón o una ofrenda al aire libre, lleva impermeable y abrigo. El clima en México promete sorpresas, pero nada que un paraguas, un suéter y una sonrisa no puedan resolver.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.