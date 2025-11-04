Bufanda y cobijita de tigre listas; todos los frentes fríos que llegarán a México en invierno

Las lluvias pegaron con todo en México, varios estados del País se vieron afectados por un temporal de chubascos histórico que impactó con inundaciones y deslaves provocando severos daños a cientos de familias. Afortunadamente para todos la lluvia se ha ido y serán en menor medida, pero ahora hay que alistar guantes, bufandas y chamarras porque los frentes fríos azotarán fuerte y ya comenzaron.

Según información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la temporada de frentes fríos ya inició y esta ocasión traerá 48 sistemas frontales, poco menos de lo que se esperaba.

Entérate en https://t.co/CKEnUOqJgu de todo lo relacionado con el #FrenteFrío número 12 y su masa de aire #Frío asociada que se encuentran generando efectos nuestro país pic.twitter.com/70ptkmJiUz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fecha de los próximos frentes fríos en México

Conagua dio a conocer las probables fechas en las que este tipo de temporales llegarán a México y en adn Noticias te las contamos:



6 en noviembre

7 en diciembre

6 en enero

5 en febrero

6 en marzo

5 en abril

3 en mayo

Estos fenómenos provocarán bajas temperaturas en diversas zonas del país por lo que se recomienda estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos así como cuidar de nuestra salud.

¿Cuándo inició y termina la temporada de frentes fríos en México?

Según lo dado a conocer por el director general de Conagua, Efraín Morales López, y Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre de 2025 y será hasta mayo de 2026 cuando esta termine.

Cabe mencionar que a este pronóstico se le podría sumar la llegada fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que actualmente se encuentra en fase neutra, pero hay una probabilidad del 60% de que se desarrolle y aunque de manera menos intensa podría provocar que el invierno sea más cálido y seco que en otras ocasiones.

Recomendaciones en temporada de frío

La CNPC explicó las recomendaciones y medidas ante bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos:

Abrigarse adecuadamente (utilizando el método de la cebolla con varias prendas)

Cubrir rostro y cabeza al salir a las calles,

Tomar bebidas calientes

Evitar cambios bruscos de temperatura

Nunca utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la vivienda, ya que generan monóxido de carbono

Mantener especial atención en grupos vulnerables como son los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y menores

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.