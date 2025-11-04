Todos los estados que serán afectados por el frente frío 12 en México este martes 

Sin duda alguna, la temporada de frío en México ha comenzado oficialmente durante estos primeros días de noviembre. Podemos irnos despidiendo de la temporada de lluvias y comenzar a preocuparnos por el frente frío número 12, que afectará en gran parte de la República Mexicana.

De acuerdo con el pronostico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío se mueve por el norte, el oriente y el centro del país, provocando heladas en diferentes estados, sin mencionar que el evento "Norte" también provocará rachas de fuertes vientos que incrementarán la sensación de frío.

Estados afectados por el frente frío 12

Hay algunos estados que llegarán a los 0 grados e incluso menos. Se recomienda tomar precauciones en:



Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Nuevo León

Querétaro

Oaxaca

Coahuila

Sonora

Sí, la mayor parte de la República Mexicana tendrá muy bajas temperaturas durante este martes 4 de noviembre, comenzando con una racha que podría extenderse durante varios meses.

Así mismo, recordemos que el evento " Norte ", con sus fuertes vientos" incrementará la sensación de frío en la mayoría de las entidades.

CDMX emite alerta por frío este 4 de noviembre

Ni siquiera la capital del país se ha salvado del frente frío . De hecho, la Secretaría de Gestión de Riesgos señala que el momento más frío será durante la madrugada, en donde la capital podría llegar a 1 grado en algunas alcaldías.

La alerta de frío fue para los habitantes de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en donde literalmente millones de personas van a despertar con una sensación de frío muy grande.

