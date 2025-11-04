Comienza la migración de la mariposa monarca a México y Google lo celebra con un Doodle

La migración de la mariposa monarca a México ya comenzó. Un comportamiento natural de la especie que comenzó hace millones de años y que es uno de los espectáculos más hermosos que cualquier persona podría presenciar.

Es por eso que el doodle de Google de este 4 de noviembre es una hermosa ilustración sobre la migración de la mariposa monarca, como un arte que conecta Canadá, Estados Unidos y México en una travesía que ahora se podrá seguir en tiempo real.

Detalles de la migración de la mariposa monarca

Se trata de un viaje que hacen millones de mariposas cada año, recorriendo más de 4 mil 800 kilómetros en una migración que va desde diferentes regiones de Canadá y Estados Unidos con destino a los bosques de la Sierra Madre de México.

Un viaje muy largo y peligroso, lleno de complicaciones a las que parece imposible creer que las pequeñas mariposas pueden sobrevivir año con año. Por ejemplo, gracias al doodle de Google sabemos que las mariposas son muy listas y utilizan las corrientes de aire de gran latitud para ahorrar energía y recorrer distancias con mayor facilidad.

Por si fuera poco, se trata de un viaje que hacen todas las generaciones de mariposas por supervivencia. Y es que gracias a la época del año, el frío en Canadá y Estados Unidos se torna insoportable para ellas, por lo que buscan refugio en México, en condiciones mucho más cálidas a comparación.

Alerta por disminución de mariposas monarca

Desde hace varios años, las autoridades ambientales han estado en alerta porque cada año la cantidad de mariposas monarcas es menor, ya sea por problemas de caza o directamente relacionados con el cambio climático.

Es por eso que el 1 de enero de 2025 entró en vigor el proyecto Alianza Científica Trinacional en Favor de la Conservación de la Mariposa Monarca, en donde especialistas de México, Estados Unidos y Canadá trabajan en conjunto por su preservación.

