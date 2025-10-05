Confirmado, este es el precio del Gas LP en CDMX y los estados del 5 al 11 de octubre del 2025

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya publicó la lista oficial de precios máximos para el Gas LP en CDMX del 5 al 11 de octubre del 2025 y en todos los estados del país. Para que no te sorprendan, te compartimos el precio por cilindro en las principales ciudades (ya que varía el costo por región) y qué hacer si detectas una fuga.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

Durante la semana del 5 al 11 de octubre, el precio del gas licuado de petróleo (LP) será el mismo en las 16 alcaldías de la CDMX. El costo máximo establecido por la CRE es de 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, ambos con IVA incluido.

Esto significa que tanto en Gustavo A. Madero como en Coyoacán, Tlalpan o Benito Juárez, los precios estarán unificados para garantizar la transparencia y evitar cobros irregulares.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

Con los nuevos precios, los montos para los principales recipientes en las ciudades más grandes del país quedan así:



CDMX: Cilindro de 20 kilogramos en 392.80 pesos, rellenar un tanque de 30 litros en $318.30 pesos

Edomex (Zona Metropolitana): Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán y Huixquilucan, el precio es igual al de CDMX

Monterrey, Nuevo León: Kilogramo en 19.94, cilindro de 20 kg en 398.80 pesos, litro en 10.77, tanque de 30 litros en 323.10 pesos

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los costos más bajos del Gas LP se concentran en la frontera norte. En municipios de Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza (Coahuila), el precio se ubica en 17.63 por kilogramo.

Otros municipios de la misma entidad, como Guerrero e Hidalgo, también destacan por sus precios accesibles, con un promedio de 17.80 por kilo, lo que representa un ahorro considerable frente a otras zonas del país.

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

La entidad con los precios más altos es Baja California Sur, donde el municipio de Comondú registra un costo de 23.25 por kilogramo. Le siguen Loreto y Mulegé, también en la misma entidad, con 23.16 por kilo.

En Sinaloa, municipios como Angostura y Mocorito también muestran precios elevados, con 22.91 por kilogramo, según el reporte más reciente de la CRE.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

El precio del Gas LP en el Edomex cambia según la zona. En los municipios conurbados con la CDMX el precio es de 19.64 por kilo, pero en otros varía:



Toluca, Lerma y Metepec: 19.99 por kilogramo

Ixtapan de la Sal y Tonatico: 20.17 por kilogramo

Villa del Carbón y Atlacomulco: 19.40 por kilogramo

Estas diferencias se deben a los costos logísticos de transporte y distribución del combustible.

Experto explica los riesgos de la falta de regulación de pìpas de gas [VIDEO] Raúl Armando Manga Valenzuela, experto en Ingeniería y Química, detalla por qué las pipas tienen que ser reguladas en la CDMX y el resto del país.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

Si percibes olor a gas, es fundamental mantener la calma y seguir estos pasos:



No enciendas ni apagues luces o aparatos eléctricos

Abre puertas y ventanas para ventilar

Cierra la llave del tanque o cilindro

Evacúa el lugar y llama desde un sitio seguro al 911, al cuerpo de bomberos o al número de atención de tu empresa de gas