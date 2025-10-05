No es la beca Rita Cetina: El apoyo de 10 mil pesos para estudiantes de primaria; requisitos y fechas de inscripción 2025

El ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó hace un mes y aún hay convocatorias abiertas para que las y los estudiantes de primaria y secundaria puedan obtener una beca.

Las becas sirven como apoyo económico para que estudiantes puedan acceder, continuar y concluir sus estudios al cubrir total o parcialmente los gastos de colegiaturas, materiales y más, permitiéndoles no abandonar sus estudios por falta de recursos y mejorando sus oportunidades futuras.

Actualmente el gobierno cuenta con la Beca Excelencia León Educación Básica. ¿Quieres saber cómo puedes acceder a este beneficio que asciende a los 10 mil pesos? A continuación, te proporcionamos toda la información que necesitas.

Asimismo te recordamos que en caso de no cumplir los requisitos para ser beneficiario de este subsidio, tienes hasta hoy domingo 5 de octubre para registrar a tu hijo a la Beca Rita Cetina 2025 .

¿Qué es la Beca Excelencia León Educación Básica y cuánto dinero da?

La Beca Excelencia Nivel Básico León, otorgada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Educación, reconoce a estudiantes de primaria (2° a 6°) y secundaria (1° a 3°) con promedio de 10 en el ciclo 2024–2025.

Está dirigida a alumnos de escuelas públicas o privadas de León, Guanajuato, y consiste en un apoyo económico único de $10,000 como incentivo al alto rendimiento académico.

Requisitos para la beca para primaria y secundaria

Ser residente del municipio de León y contar con nacionalidad mexicana

Estar inscrito en una escuela pública o privada de León (con validez oficial)

Tener promedio de 10 en el ciclo escolar anterior y no haber reprobado ninguna materia

Acta de nacimiento del estudiante

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio en León con antigüedad no mayor a 3 meses

Constancia de estudios o boleta de calificaciones del ciclo 2024–2025

CURP del estudiante y, en su caso, del padre, madre o tutor

Documentos adicionales en caso de: tutor legal, residencia menor a un año en León o discapacidad del estudiante

¿Cómo registrarse a la beca para estudiantes de primaria y secundaria 2025?

Ingresar al Portal de Trámites y Servicios del Municipio de León: micarpetaciudadana.leon.gob.mx

Crear usuario y contraseña (si aún no tienes)

Llenar la solicitud de beca en línea con los datos del estudiante

Adjuntar de forma digital todos los documentos solicitados

Enviar la solicitud y guardar el folio de registro para seguimiento

Fechas importantes

Registro en línea: del 18 de septiembre al 9 de octubre de 2025

Publicación de preseleccionados: 21 de octubre de 2025

Cotejo de documentos: en la fecha y hora que se indique en la cita publicada junto con los resultados

¿Cómo contactar a la Secretaría de Educación de León, Guanajuato?

Para más información puedes ingresar a este enlace: https://www.leon.gob.mx/educacion/ . Asimismo aquí puedes ver la convocatoria completa.

