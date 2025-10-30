OFICIAL: Los adultos mayores que cobrarán primero su Pensión Bienestar de noviembre 2025

Cada vez estamos más cerca de que las autoridades de México realicen la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Bienestar para adulto mayores, por lo cual serán las personas que la letra inicial de su primer apellido sea la “A”, los primeros en recibir el último depósito del año.

Tras este primer depósito, los siguientes beneficiados serán aquellos que su primer apellido inicie con la letra “B”, esto de conformidad con los calendarios dados a conocer por la misma Secretaría del Bienestar en México.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar por letra de apellido

Si bien es cierto que la dispersión de pagos por la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se hace de manera alfabética, existe un grueso de la población que comparte “días de pago” por motivos de organización dentro del Gobierno Federal.

Es por ello que los pagos del bimestre noviembre-diciembre se harán de la siguiente manera:

Tercer y cuarto día de pago: letra C

Quinto día de pago: letras D, E y F

Sexto y séptimo día de pago: letra G

Octavo día de pago: letras H, I, J y K

Noveno día de pago: letra L

Décimo y undécimo día de pago: letras M

Duodécimo día de pago: letras N, Ñ y O

Decimotercer día de pago: letras P y Q

Decimocuarto y decimoquinto día de pago: letra R

Decimosexto día de pago: letra S

Decimoséptimo día de pago: letras T, U y V

Decimoctavo día de pago: W, X, Y y Z

¿Cuándo caerá el próximo pago de la Pensión Bienestar?

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que aún no se da a conocer el calendario oficial de días de pago de la Pensión Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre.

Pese a ello y tomando en cuenta las fechas establecidas en el pasado, se podría deducir que los últimos depósitos de este programa social en 2025 darán inicio a lo largo de la primera semana de noviembre.

¿Cuánto dinero otorga la Pensión Bienestar a adultos mayores?

Es importante señalar que esta pensión destinada para adultos mayores de 65 años, otorga el apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales, los cuales se deben pagar de conformidad a los calendarios establecidos por las autoridades.

