Martín guía a automovilistas en la carretera México-Toluca para que no caigan en baches

Entre agua turbia y baches, Martín se convirtió en guía en la carretera México-Toluca con el objetivo de que los conductores no dañen sus vehículos o se conviertan en víctimas de accidentes.

Con señalamientos indica la ruta segura a los automovilistas

Las inundaciones alcanzan hasta medio metro de profundidad

Por ayudar a las personas recibe hasta 300 pesos al final del día