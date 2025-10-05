inklusion.png Sitio accesible
Martín guía a automovilistas en la carretera México-Toluca para que no caigan en baches

Ante las inundaciones, Martín apoya a los automovilistas para no caer en baches, los cuales pueden dañar los vehículos y hasta provocar accidentes.

Actualizado el 05 octubre 2025 14:48hrs
Publicado por: Adriana Pacheco

Entre agua turbia y baches, Martín se convirtió en guía en la carretera México-Toluca con el objetivo de que los conductores no dañen sus vehículos o se conviertan en víctimas de accidentes.

  • Con señalamientos indica la ruta segura a los automovilistas
  • Las inundaciones alcanzan hasta medio metro de profundidad
  • Por ayudar a las personas recibe hasta 300 pesos al final del día
