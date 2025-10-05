¡Priscilla no da tregua! Los 10 estados más afectados por lluvias fuertes y mal clima este lunes 6 de octubre
El huracán Priscilla y la onda tropical 36 azotan a varios estados con lluvias torrenciales y mal clima.
El lunes 6 de octubre de 2025 arrancó con un panorama meteorológico muy activo en México. La presencia del huracán Priscilla y la acción de la onda tropical número 36 ocasionarán lluvias torrenciales y bajas temperaturas en varias entidades de la República Mexicana.
Los canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México y sistemas inestables estarán provocando lluvias generalizadas, descensos térmicos y posibles eventos extremos en varias regiones del país. Por esta razón, las autoridades llaman a mantenerse atentos ante posibles inundaciones , crecidas de ríos y fenómenos locales de viento fuerte o granizo.
¿Cuáles son los estados afectados por fuertes lluvias este lunes 6 de octubre?
De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua, se esperan lluvias de moderadas a intensas en buena parte de la República mexicana.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (este y suroeste), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.
El centro de #Priscilla, #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 445 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025
Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/cfQZXnNGAQ
Estados afectados por temperaturas bajas este lunes 6 de octubre
El mal clima ocasionado tanto por los efectos del huracán Priscilla como el monzón mexicano y la onda tropical 36 ocasionarán el descenso de las temperaturas hasta los 0 grados en los siguientes estados.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Recomendaciones para protegerse de la lluvia
- Mantente informado: consulta los avisos del SMN y Conagua durante el día para seguir la evolución de lluvias y alertas localizadas.
- Precaución en zonas de riesgo: evita cruzar ríos crecidos, caminos inundados o pendientes que puedan tener deslaves.
- Protégete de descargas eléctricas: reduce actividades al aire libre durante tormentas, busca refugio en estructuras seguras.
- Cuida tus vías de tránsito: maneja con precaución en carreteras mojadas o con visibilidad reducida.
- Abrígate en zonas frías: si vives o transitas por zonas montañosas, lleva ropa térmica, abrigo ligero y evita exponer extremidades al frío nocturno.
Con este pronóstico, se anticipa un lunes con fuertes lluvias y bajas temperaturas en varios estados del país. La interacción de los sistemas meteorológicos vigentes hacen que sea necesario mantenerse alerta y prevenir riesgos.
