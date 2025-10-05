¡Priscilla no da tregua! Los 10 estados más afectados por lluvias fuertes y mal clima este lunes 6 de octubre

El lunes 6 de octubre de 2025 arrancó con un panorama meteorológico muy activo en México. La presencia del huracán Priscilla y la acción de la onda tropical número 36 ocasionarán lluvias torrenciales y bajas temperaturas en varias entidades de la República Mexicana.

Los canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México y sistemas inestables estarán provocando lluvias generalizadas, descensos térmicos y posibles eventos extremos en varias regiones del país. Por esta razón, las autoridades llaman a mantenerse atentos ante posibles inundaciones , crecidas de ríos y fenómenos locales de viento fuerte o granizo.

¿Cuáles son los estados afectados por fuertes lluvias este lunes 6 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua, se esperan lluvias de moderadas a intensas en buena parte de la República mexicana.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (este y suroeste), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

El centro de #Priscilla, #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 445 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco.



Estados afectados por temperaturas bajas este lunes 6 de octubre

El mal clima ocasionado tanto por los efectos del huracán Priscilla como el monzón mexicano y la onda tropical 36 ocasionarán el descenso de las temperaturas hasta los 0 grados en los siguientes estados.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones para protegerse de la lluvia

Mantente informado : consulta los avisos del SMN y Conagua durante el día para seguir la evolución de lluvias y alertas localizadas.

: consulta los avisos del SMN y Conagua durante el día para seguir la evolución de lluvias y alertas localizadas. Precaución en zonas de riesgo : evita cruzar ríos crecidos, caminos inundados o pendientes que puedan tener deslaves.

: evita cruzar ríos crecidos, caminos inundados o pendientes que puedan tener deslaves. Protégete de descargas eléctricas : reduce actividades al aire libre durante tormentas, busca refugio en estructuras seguras.

: reduce actividades al aire libre durante tormentas, busca refugio en estructuras seguras. Cuida tus vías de tránsito : maneja con precaución en carreteras mojadas o con visibilidad reducida.

: maneja con precaución en carreteras mojadas o con visibilidad reducida. Abrígate en zonas frías: si vives o transitas por zonas montañosas, lleva ropa térmica, abrigo ligero y evita exponer extremidades al frío nocturno.

Con este pronóstico, se anticipa un lunes con fuertes lluvias y bajas temperaturas en varios estados del país. La interacción de los sistemas meteorológicos vigentes hacen que sea necesario mantenerse alerta y prevenir riesgos.

