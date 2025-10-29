Así avanza el estado de salud de la pequeña Jazlyn Azuleth, nieta de la “abuelita heroína” de La Concordia

A pocos días de que se cumplan dos meses de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), la fundación Michou y Mau dieron a conocer que la menor de 2 años de edad, Jazlyn Azuleth continúa su recuperación de forma exitosa en el Hospital Shriners for Children’s de Texas.

Mediante un video compartido vía redes sociales, la fundación señaló que la nieta de Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, avanza “con determinación” en su recuperación tras las operaciones de injerto de piel que se le realizaron además de que se mantiene estable.

¿Qué operaciones se le hicieron a Jazlyn Azuleth?

De acuerdo con la información que se ha ido compartiendo de manera oficial, Jazlyn Azuleth recibió una cirugía de injertos de su propia tomada de su espalda y piernas, las cuales fueron colocadas en sus manos, pies y cabeza como parte del tratamiento.

Se dio a conocer que la pequeña de tan solo dos años de edad salió de terapia intensiva, sin embargo continuará con sus procesos de rehabilitación en el Hospital Shriners for Children’s de Texas con ayuda de la fundación Michou y Mau.

Estado de salud actual de Jazlyn Azuleth

De acuerdo con la información que se ha emitido por parte del hospital de los Estados Unidos y la fundación antes mencionada, la pequeña Azuleth se encuentra estable y continuando con su recuperación con prendas de presoterapia.

Se señaló que su rehabilitación marcha de buena manera con la finalidad de que se pueda integrar a la sociedad a través de terapia física, psicológica y ocupacional bajo seguimiento médico especializado.

Es importante señalar que la madre de la menor se ha mantenido junto a la pequeña desde su trasladado a EUA en septiembre pasado, además de que se informó que fue habilitado un espacio especial tanto para la menor como para la madre dentro del mismo Hospital Shriners.

❤️‍🩹 Nuestra pequeña guerrera está dando pasos firmes hacia su recuperación ❤️‍🩹

Compartimos con ustedes la historia de Jazlyn, un rayo de luz en medio de tanta desgracia.



Alicia Matías, la abuelito heroína de la explosión de pipa en La Concordia

El caso de Jazlyn Azuleth se hizo tendencia a nivel nacional luego de que a través de videos compartidos en redes sociales sobre la explosión en La Concordia, se mostrara como su abuelita Alicia Matías Teodoro evitó que resultara con quemaduras de mayor gravedad al protegerla con su propio cuerpo.

La mujer conocida como la “abuelita heroína”, murió a los pocos días derivado de las quemaduras que sufrió tras proteger a su nieta, la cual tiene pronósticos favorables para “salir adelante”.

