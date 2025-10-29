Bloqueos de piperos paralizan casetas de carreteras hoy 29 de octubre

Hoy martes 29 de octubre se registran bloqueos en varias casetas de carreteras por parte de grupos de piperos, lo que ha paralizado la circulación vehicular por segundo día.

Los piperos tomaron la caseta de cobro a Tepotzotlán, en la carretera México-Querétaro, por incumplimiento de acuerdo al que llegaron con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Aguas del Estado.

🚨#AlertaADN



🚚🚨 Cierre parcial en la caseta de Tepotzotlán: un grupo de piperos mantiene bloqueada parcialmente la autopista México-Querétaro



📽️: @AztecaNoticias

Caos vial en la México-Querétaro

El paso solo se permite por un carril de la México-Querétaro, donde los piperos permiten el paso libre, lo que ha generado un cuello de botella y severo caos vial. Los manifestantes aseguran que estarán el tiempo que sea necesario para que las autoridades respeten el convenio al que se llegó.

¿Cuáles son las exigencias de los piperos?

De acuerdo con los piperos, la Comisión de Aguas del Estado de México les proporcionó teléfonos para que llenaran sus unidades, sin embargo, estos resultaron ser falsos, por lo que sienten que "fueron timados".

Al darse cuenta de que fueron aparentemente engañados por el gobierno, los piperos acordaron cerrar la autopista y se espera que sea un cierre total en las próximas horas.

Comerciantes en la México-Querétaro

Sobre la autopista México-Querétaro también se reunieron este martes comerciantes y transportistas tras asegurar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les fabrica delitos. El grupo marchará de Koblenz rumbo a Palacio Nacional

La ruta será la siguiente:

Carriles centrales de la México-Querétaro

Periférico Norte

Reunión con otro grupo en Plaza Sentura

