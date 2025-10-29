Aprueban eliminar la verificación vehicular a cambio de este trámite

La diputada Yussara Canales González presentó una importante iniciativa ante el Congreso de Jalisco para la eliminación de la verificación vehicular en el estado, esto con la finalidad de darle paso al programa “afinación ciudadana obligatoria” y la cual promete ayudar a reducir gastos en la economía de las y los jaliscienses.

De acuerdo con la misma legisladora local, su iniciativa busca responder a las denuncias de la ciudadanía sobre un enfoque más sustentable, económico y el cual no afecte la vida cotidiana de aquellos que usan los automóviles como fuente de ingreso y demás.

Agricultores y gobierno llegan a un acuerdo; se levantan bloqueos [VIDEO] Campesinos logran acuerdo parcial; comienzan a retirar bloqueos en carreteras del Bajío tras negociaciones con gobiernos federal y estatal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿De qué va la propuesta de eliminar la verificación vehicular en Jalisco?

La propuesta de Canales González contempla que en vez de la verificación vehicular conocida hasta el momento, se realicen las revisiones correspondientes en talleres mecánicos certificados y avalados por el Estado.

En la propuesta, se mencionó que ésto ayudaría a establecer un sistema más accesible, equitativo, económico y sustentable para los automovilistas que cada seis meses deben cumplir con este trámite para poder circular por las calles de Jalisco.

Aprueban en comisiones eliminar la verificación vehicular en Jalisco

Fue el pasado 27 de octubre que la Comisión de Medio Ambiente de Jalisco, aprobó la reforma para eliminar la verificación vehicular en la entidad, por lo cual se buscará establecer y sistemas de afinación en el estado.

Se implementarán programas de afinación de emisiones contaminantes y se creará, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), un sistema de certificación de talleres mecánicos, encargados del diagnóstico, mantenimiento y reparación preventiva de vehículos automotores -se lee en el comunicado del Congreso local.

¿Cómo será el programa “afinación ciudadana obligatoria”?

De acuerdo con la información dada a conocer por el Congreso de Jalisco, la SEMADET será la encargada de supervisar los talleres certificados para realizar las afinaciones vehiculares, por lo cual con esto se busca evitar fraudes y casos de corrupción.

Se señaló que en estos talleres mecánicos que sustituirán los verificentros, se realizarán los diagnósticos, mantenimiento y reparaciones correspondientes de cada uno de los automóviles.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.