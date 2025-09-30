inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Se forma la tormenta tropical Octave en el Pacífico ¿tocará tierra en México?

La tormenta se formó a partir de la depresión tropical Quince-E y se ubica frente a Baja California Sur; estos son los pronósticos y su trayectoria en tiempo real.

tormenta_tropical_octave_trayectoria.jpg
Getty Images
Actualizado el 30 septiembre 2025 10:56hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Este martes 30 de septiembre se formó la tormenta tropical Octave en el Océano Pacífico y se ubica a casi mil 500 kilómetros al sur de Baja California, por lo que actualmente no representa un riesgo para México.

La tormenta Octave se formó a partir de la depresión tropical Quince-E y actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/ hora y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste.

¿La tormenta tropical Octave tocará tierra en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Octave se mantendrá como tormenta tropical hasta el 5 de octubre en el Océano Pacífico. Sin embargo como con cualquier ciclón no se descarta que se intensifique durante su trayectoria. Asimismo, se podría degradar ante las condiciones meteorológicas.

Huracanes
Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx