Se forma la tormenta tropical Octave en el Pacífico ¿tocará tierra en México?
La tormenta se formó a partir de la depresión tropical Quince-E y se ubica frente a Baja California Sur; estos son los pronósticos y su trayectoria en tiempo real.
Este martes 30 de septiembre se formó la tormenta tropical Octave en el Océano Pacífico y se ubica a casi mil 500 kilómetros al sur de Baja California, por lo que actualmente no representa un riesgo para México.
La tormenta Octave se formó a partir de la depresión tropical Quince-E y actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/ hora y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025
Se forma la Tormenta Tropical "Octave" al sur-suroeste de Baja California https://t.co/GhFX3B78T5 pic.twitter.com/HhR98DJoJv
¿La tormenta tropical Octave tocará tierra en México?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Octave se mantendrá como tormenta tropical hasta el 5 de octubre en el Océano Pacífico. Sin embargo como con cualquier ciclón no se descarta que se intensifique durante su trayectoria. Asimismo, se podría degradar ante las condiciones meteorológicas.
Se ha formado la #TormentaTropical #Octave a partir de la #DepresiónTropical Quince-E en el océano #Pacífico.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025
Debido a su distancia y trayectoria no representa preligro para #México. pic.twitter.com/ds5AUS9ni9
