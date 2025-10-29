Expulsan a alumno de Universidad de Coahuila por grabar a mujeres en el baño de la escuela

La Universidad Tecnológica de Coahuila expulsó a un estudiante de 21 años, después de ser sorprendido grabando a sus compañeras en el baño del plantel. El rector, Sergio Guadarrama Cortés, señaló que la institución tiene tolerancia cero ante el acoso, sobre todo si se vulnera la integridad de las mujeres.

El estudiante de Nanotecnología fue dado de baja de la matrícula escolar después de que fuera detenido por elementos de la Policía Municipal. El joven quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará sus situación jurídica.

¿Cómo fue la detención del joven en la Universidad de Coahuila?

Una de las estudiantes que había acudido al baño descubrió que había una persona estaba realizando grabaciones en la parte de arriba de los sanitarios, por lo que rápidamente alertó al personal de seguridad del plantel, quienes detuvieron al alumno.

Tras ser denunciado, la Policía Municipal de Ramos Arizpe detuvo al joven dentro de las instalaciones, donde era resguardado por los guardias para que no escapara.

Graban a joven que cometió acoso a compañeras

A través de un video rápidamente viralizado en redes sociales, algunas alumnas y alumnos lograron grabar el momento preciso en el que el alumno es llevado al Ministerio Público. Con el rostro cubierto, los elementos de seguridad escoltaron al alumno por los pasillos.

