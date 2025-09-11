Secretaría de Salud reporta muerte de la abuelita heroína en explosión de pipa; familiares no han confirmado deceso

Una pipa de gas se descarriló en Iztapalapa , a la altura del puente de la Concordia, provocando una enorme explosión que dejó varios muertos y heridos. Entre la tragedia, la abuelita Alicia Matías arriesgó su vida para salvar a su nieta, la pequeña Azuleth, cubriéndola con su cuerpo para que las llamas no la dañaran.

La imagen de la abuela caminando con quemaduras en todo su cuerpo, junto a un policía que llegó a ayudarla y que cargó a la niña, se hizo viral en redes sociales, conmoviendo a millones por la acción heroica de Alicia, mujer de 59 años.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer la muerte al corte de las 23:10 horas, con ella suman 9 personas fallecidas; cabe señalar que falta la confirmación de la familia, quien durante la noche señaló que seguía con vida.

Al corte de las 23:10 horas, informamos acerca de el incidente en #Iztapalapa:



- 22 personas dadas de alta

- 9 personas fallecidas

-55 personas siendo atendidas



Al corte de las 23:10 horas, informamos acerca de el incidente en #Iztapalapa:

Muere abuelita tras salvar a su nieta de explosión en Iztapalapa

A pesar de haber sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo, Alicia salió caminando de la escena, aguantando lo más que pudo hasta cerciorarse de que su nieta estaría bien. Sin embargo, cuando por fin ingresó a un hospital, colapsó.

Jessica, la madre de la pequeña e hija de Alicia, contó que los médicos le daban tan solo un 2% de probabilidades de recuperarse, mientras ella aseguró que solo les quedaba esperar un milagro.

Así fue como la abuelita arriesgó su vida para salvar a su nieta de la explosión

La señora Alicia y su nieta Azuleth fueron alcanzadas por las llamas de la explosión; sin poder cubrirse con nada, la abuelita utilizó su cuerpo como escudo para proteger a la bebé de apenas 2 años.

Desorientada, Alicia caminó sin rumbo, cargando a la pequeña, sin ninguna señal de dolor a pesar de tener todo su cuerpo quemado. Entonces llegó un policía, quien le ayudó a cargar a la niña y se la llevó en una motocicleta para que fuera atendida en un hospital; por su parte, Alicia, siguió caminando hasta el área de auxilio.

Gracias al sacrificio de Alicia, su nieta se encuentra estable, aunque con quemaduras en brazos y piernas; una historia que conmovió a todo México.

Estado de salud de la abuelita que salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

Número de muertos y heridos por explosión en Iztapalapa

En el último informe de las autoridades de la Ciudad de México, se han confirmado 9 personas muertas y 94 heridos, de los cuales varios se encuentran en terapia intensiva.

