Imágenes: Pintan mural de Alicia Matías, “abuelita heroína” en explosión de pipa

El artista urbano “Snoke” pintó un mural en memoria de Alicia Matías , “abuelita heroína”, que usó su cuerpo como escudo para salvar a su nieta de las llamas tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Alicia Matías falleció el 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada tras resultar severamente lesionada a consecuencia de la explosión.

Familiares y amigos despiden a la abuelita heroína de Iztapalapa en conmovedor velorio [VIDEO] Realizan funeral íntima a la señora Alicia Matías Teodoro, conocida como la abuelita heroína de Iztapalapa que dio su vida para salvar a su nieta de la explosión de la pipa de gas.

Alicia Matías salvó a su nieta de la explosión de la pipa

Alicia Matías se convirtió en un símbolo nacional después de que su fotografía siendo auxiliada por un oficial de policía se viralizara en redes sociales. La mujer de 49 años, que apenas si podía caminar, se aseguró de dejar en buenas manos a su nieta, antes de ser enviada a un hospital.

Alicia, al ver que sería inevitable escapar de la nube de gas y de las llamas cubrió con todo su cuerpo a su nieta de 2 años, a quien estaba cuidando en su trabajo.

Junto a la obra, el grafitero Aflex plasmó la frase “Santa Martha está de luto”, con una paloma, veladoras y un moño negro en honor a las víctimas de la tragedia.

¿Cómo es el mural de Alicia Matías?

El mural muestra a la Virgen de Guadalupe y bajo su regazo a Alicia Matías quien tiene unas alas de ángel y entre sus brazos a una niña pequeña. La pintura se hizo con una paleta de colores azul, gris, amarillo y blanco.

¿En dónde está el mural de Alicia Matías?

El mural de Alicia Matía se ubica en los bajo puentes cercanos a la estación Santa Marta del Metro CDMX, en una base de transporte, similar al lugar donde ella trabajaba.

En el mural de Alicia Matías se encuentra la leyenda "Santa Martha está de luto"

