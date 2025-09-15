Imágenes: Pintan mural de Alicia Matías, “abuelita heroína” en explosión de pipa
Alicia Matías se convirtió en un símbolo de México tras salvar a su nieta de las llamas y poner su cuerpo como escudo; en el mural está la leyenda “Santa Martha está de luto”.
El artista urbano “Snoke” pintó un mural en memoria de Alicia Matías , “abuelita heroína”, que usó su cuerpo como escudo para salvar a su nieta de las llamas tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.
Alicia Matías falleció el 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada tras resultar severamente lesionada a consecuencia de la explosión.
Familiares y amigos despiden a la abuelita heroína de Iztapalapa en conmovedor velorio
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Alicia Matías salvó a su nieta de la explosión de la pipa
Alicia Matías se convirtió en un símbolo nacional después de que su fotografía siendo auxiliada por un oficial de policía se viralizara en redes sociales. La mujer de 49 años, que apenas si podía caminar, se aseguró de dejar en buenas manos a su nieta, antes de ser enviada a un hospital.
Alicia, al ver que sería inevitable escapar de la nube de gas y de las llamas cubrió con todo su cuerpo a su nieta de 2 años, a quien estaba cuidando en su trabajo.
¡Honor a quien honor merece! 😔 Crean mural en memoria de Alicia Matías, la mujer que salvó a su nieta durante la #Explosión en Iztapalapa— adn40 (@adn40) September 15, 2025
Esta mural fue creado por el artista urbano “Snoke” y asegura que lo hizo con mucho respeto para honrar a esta heroína ✨ pic.twitter.com/8u1ZsJ3hr8
Junto a la obra, el grafitero Aflex plasmó la frase “Santa Martha está de luto”, con una paloma, veladoras y un moño negro en honor a las víctimas de la tragedia.
¿Cómo es el mural de Alicia Matías?
El mural muestra a la Virgen de Guadalupe y bajo su regazo a Alicia Matías quien tiene unas alas de ángel y entre sus brazos a una niña pequeña. La pintura se hizo con una paleta de colores azul, gris, amarillo y blanco.
Esto se sabe del chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa
Decenas de las personas lesionadas presentan quemaduras en la mayoría de su cuerpo; sus familiares están al pendiente de su estado de salud afuera de los hospitales.
¿En dónde está el mural de Alicia Matías?
El mural de Alicia Matía se ubica en los bajo puentes cercanos a la estación Santa Marta del Metro CDMX, en una base de transporte, similar al lugar donde ella trabajaba.
adn40 Siempre Conmigo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos