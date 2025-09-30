Las mejores ofertas del Martes de Frescura de Walmart hoy 30 de septiembre
Si vas a armar el súper y quieres ahorrar un poco de dinero en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas, verduras y carnes.
Por la inflación, comprar la despensa se ha vuelto más caro y para que ahorres un poco de dinero, en los Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras y carnes y en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento hoy 30 de septiembre de 2025.
Ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart
Para hoy las promociones disponibles son:
- Plátano: 16.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 12.90 pesos
- Perón Golden: 29.90 pesos
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo
- Champiñones: 69.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo
- Papa blanca; 29.90 pesos el kilo
- Tuna blanca: 29.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Manzanas: 39.90 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento en Walmart
Además, algunas proteínas también tienen descuento:
- Longaniza de cerdo: 75.00 pesos el kilo
- Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos el kilo
- Nuggets de dinosaurios: 60.00 pesos los 450 gramos
- Nuggets del día empanizados: 54.00 pesos los 500 gramos
- Arrachera de res marinada: 196.00 pesos los 600 gramos
- Filete de tilapia: 115.00 esos el kilo
- Cubitos de atún aleta amarilla: 64.00 pesos los 200 gramos
- Milanesa de res: 179.00 pesos los 700 gramos
- Pollo entero: 44.00 pesos la charola con 2.1 kilos
Otras ofertas imperdibles por el Martes de Frescura
- Leche Santa Clara con 6 piezas de 1 litro: 169.00 pesos
- Queso manchego de 400 gramos: 94.00 pesos
- Aceite vegetal: 38.00 pesos
- Pechuga de pavo San Rafael: 71.00 pesos los 250 gramos
- Yogurt griego natural sin azúcar: 90.00 pesos los 900 gramos
- Pan blanco: 46.00 pesos
- Nescafé soluble de 400 gramos: 220.00 pesos
Es importante mencionar que todas las promociones del Martes de Frescura de Walmart aplican para la tienda física como en línea por lo que podrás armar tu carrito y que llegue hasta la puerta de tu casa.
