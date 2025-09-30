Las mejores ofertas del Martes de Frescura de Walmart hoy 30 de septiembre

Por la inflación, comprar la despensa se ha vuelto más caro y para que ahorres un poco de dinero, en los Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras y carnes y en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento hoy 30 de septiembre de 2025.

Ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Para hoy las promociones disponibles son:

Plátano: 16.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 12.90 pesos

Perón Golden: 29.90 pesos

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo

Champiñones: 69.00 pesos el kilo

Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo

Papa blanca; 29.90 pesos el kilo

Tuna blanca: 29.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Manzanas: 39.90 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Además, algunas proteínas también tienen descuento:



Longaniza de cerdo: 75.00 pesos el kilo

Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos el kilo

Nuggets de dinosaurios: 60.00 pesos los 450 gramos

Nuggets del día empanizados: 54.00 pesos los 500 gramos

Arrachera de res marinada: 196.00 pesos los 600 gramos

Filete de tilapia: 115.00 esos el kilo

Cubitos de atún aleta amarilla: 64.00 pesos los 200 gramos

Milanesa de res: 179.00 pesos los 700 gramos

Pollo entero: 44.00 pesos la charola con 2.1 kilos

Otras ofertas imperdibles por el Martes de Frescura

Leche Santa Clara con 6 piezas de 1 litro: 169.00 pesos

Queso manchego de 400 gramos: 94.00 pesos

Aceite vegetal: 38.00 pesos

Pechuga de pavo San Rafael: 71.00 pesos los 250 gramos

Yogurt griego natural sin azúcar: 90.00 pesos los 900 gramos

Pan blanco: 46.00 pesos

Nescafé soluble de 400 gramos: 220.00 pesos



Es importante mencionar que todas las promociones del Martes de Frescura de Walmart aplican para la tienda física como en línea por lo que podrás armar tu carrito y que llegue hasta la puerta de tu casa.

