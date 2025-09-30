inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Las mejores ofertas del Martes de Frescura de Walmart hoy 30 de septiembre

Si vas a armar el súper y quieres ahorrar un poco de dinero en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas, verduras y carnes.

Promoción de frutas y verduras en Walmart
adn Noticias/ Adriana Juárez
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Por la inflación, comprar la despensa se ha vuelto más caro y para que ahorres un poco de dinero, en los Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras y carnes y en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento hoy 30 de septiembre de 2025.

Ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Para hoy las promociones disponibles son:

  • Plátano: 16.90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 12.90 pesos
  • Perón Golden: 29.90 pesos
  • Naranja: 19.90 pesos el kilo
  • Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo
  • Champiñones: 69.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo
  • Papa blanca; 29.90 pesos el kilo
  • Tuna blanca: 29.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Manzanas: 39.90 pesos el kilo
KAL|0_hllcs5ip
Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Además, algunas proteínas también tienen descuento:

  • Longaniza de cerdo: 75.00 pesos el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos el kilo
  • Nuggets de dinosaurios: 60.00 pesos los 450 gramos
  • Nuggets del día empanizados: 54.00 pesos los 500 gramos
  • Arrachera de res marinada: 196.00 pesos los 600 gramos
  • Filete de tilapia: 115.00 esos el kilo
  • Cubitos de atún aleta amarilla: 64.00 pesos los 200 gramos
  • Milanesa de res: 179.00 pesos los 700 gramos
  • Pollo entero: 44.00 pesos la charola con 2.1 kilos
Pollo y carne suben de precio
Otras ofertas imperdibles por el Martes de Frescura

  • Leche Santa Clara con 6 piezas de 1 litro: 169.00 pesos
  • Queso manchego de 400 gramos: 94.00 pesos
  • Aceite vegetal: 38.00 pesos
  • Pechuga de pavo San Rafael: 71.00 pesos los 250 gramos
  • Yogurt griego natural sin azúcar: 90.00 pesos los 900 gramos
  • Pan blanco: 46.00 pesos
  • Nescafé soluble de 400 gramos: 220.00 pesos

Es importante mencionar que todas las promociones del Martes de Frescura de Walmart aplican para la tienda física como en línea por lo que podrás armar tu carrito y que llegue hasta la puerta de tu casa.

Walmart
Itandehui Cervantes

