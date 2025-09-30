Estado de salud de Jazlyn Azuleth, bebé rescatada por la abuelita heroína en accidente de pipa en Iztapalapa

El pasado 10 de septiembre una pipa volcó en la salida México-Puebla a la altura del puente de La Concordia en Iztapalapa, esto provocó que el Gas LP que transportaba se dispersara debido a una fuga y provocara un incendio que al momento ha dejado 31 personas fallecidas y 13 aún hospitalizadas. Entre las personas que fallecieron se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien se volvió viral como la abuelita heroína, pues al verse alcanzada por las llamas del accidente solo pensó en cubrir con sus brazos a su nieta de 2 años, Jazlyn Azuleth quien sobrevivió a las llamas. Días más tarde la señora Alicia murió, mientras que su nieta fue trasladada a un hospital en Texas.

El estado de salud de Jazlyn Azuleth es esperanzador, según lo dado a conocer por la Fundación Michou y Mau, institución que facilitó el traslado y la atención en el Hospital Shriners Children’s en Galveston, Texas de la bebé, la niña se encuentra estable luego de haber sido extubada.

Intervención quirúrgica a nieta de la abuelita heroína

En entrevista a un medio de divulgación nacional, la presidenta de la Fundación Michou y Mau dio a conocer que la pequeña fue intervenida quirúrgicamente y está respondiendo favorablemente, además de que al ser extubada la bebé sonrió:

La chiquita se encuentra estable, ya la extubaron, que es el primer paso importante, con esto ya se puede tener una gran tranquilidad y ahí vamos, está siendo atendida en uno de los mejores lugares del mundo, pero lleva injertos, le debieron poner injertos y suena duro pero las quemaduras y el quemado no tienen palabra de honor o sea en un momento están bien, están felices los parientes y de repente algo sucede -Explicó Virginia Sendel Iturbide, presidenta de la fundación.

El esfuerzo y sacrificio de la abuelita de Jazlyn Azuleth logró que la niña saliera con vida de aquel terrible accidente de la pipa en Iztapalapa y solo sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo.

Otros niños hospitalizados por el accidente de la pipa en Iztapalapa

Cabe mencionar que derivado de la tragedia de aquel 10 de septiembre dos niños más siguen internados en la CDMX y luchando por su vida contra las quemaduras provocadas por las llamas. Uno se encuentra en Tacubaya y otro en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) al sur de la capital del país.

Fundación Michou casi 30 décadas ayudando a niños

La Fundación Michou y Mao tiene 27 años atendiendo menores y ha conseguido ayudar 14 mil 200 niños y actuando como intermediarios en 53 mil 910 servicios con valoración, secuelas y rehabilitación. Todos los gastos de atención, cirugías, viajes y alimentación son cubiertos por la fundación presidida por Virginia Sendel Iturbide.